Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - FOCUS

Après avoir rasé la plus haute tour de Gaza, Israël étend son incursion dans la ville

La destruction méthodique des derniers immeubles emblématiques de la ville a précipité un exode massif et ouvert la voie à une offensive terrestre majeure.

L'OLJ / Par Dany MOUDALLAL, le 17 septembre 2025 à 00h00

Après avoir rasé la plus haute tour de Gaza, Israël étend son incursion dans la ville

De la fumée s’élève alors que les frappes aériennes israéliennes détruisent la tour al-Ghafari dans la ville de Gaza, le 15 septembre 2025. Omar al-Qattaa/AFP

Le bâtiment de vingt étages avait déjà été touché en novembre 2023. L’armée israélienne avait ciblé le siège du Palestinian Media Group, situé au 16e étage du bâtiment, blessant grièvement trois journalistes. Ses derniers étages éventrés, la tour de télécommunications cassée en deux sur son toit n’avaient pas empêché les Gazaouis de continuer à y vivre et travailler. La tour al-Ghafri, le plus haut des immeubles de Gaza-ville, a finalement été réduite à néant lundi 15 septembre par des frappes israéliennes. Des vidéos diffusées en boucle lundi montrent deux missiles israéliens frappant successivement le sol sous le bâtiment, provoquant son effondrement immédiat et laissant derrière lui un grand nuage de fumée et des observateurs choqués. La tour abritait des centaines de familles, des bureaux de production média et de nombreuses...
Le bâtiment de vingt étages avait déjà été touché en novembre 2023. L’armée israélienne avait ciblé le siège du Palestinian Media Group, situé au 16e étage du bâtiment, blessant grièvement trois journalistes. Ses derniers étages éventrés, la tour de télécommunications cassée en deux sur son toit n’avaient pas empêché les Gazaouis de continuer à y vivre et travailler. La tour al-Ghafri, le plus haut des immeubles de Gaza-ville, a finalement été réduite à néant lundi 15 septembre par des frappes israéliennes. Des vidéos diffusées en boucle lundi montrent deux missiles israéliens frappant successivement le sol sous le bâtiment, provoquant son effondrement immédiat et laissant derrière lui un grand nuage de fumée et des observateurs choqués. La tour abritait des centaines de familles, des bureaux de...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut