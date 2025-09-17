Après avoir rasé la plus haute tour de Gaza, Israël étend son incursion dans la ville

Le bâtiment de vingt étages avait déjà été touché en novembre 2023. L’armée israélienne avait ciblé le siège du Palestinian Media Group, situé au 16e étage du bâtiment, blessant grièvement trois journalistes. Ses derniers étages éventrés, la tour de télécommunications cassée en deux sur son toit n’avaient pas empêché les Gazaouis de continuer à y vivre et travailler. La tour al-Ghafri, le plus haut des immeubles de Gaza-ville, a finalement été réduite à néant lundi 15 septembre par des frappes israéliennes. Des vidéos diffusées en boucle lundi montrent deux missiles israéliens frappant successivement le sol sous le bâtiment, provoquant son effondrement immédiat et laissant derrière lui un grand nuage de fumée et des observateurs choqués. La tour abritait des centaines de familles, des bureaux de...

