À la marbrerie Najem, le collectif Fragmenta réinvente le débris

La pierre est mémoire, permanence, résistance. Elle porte l’empreinte des civilisations, façonne nos villes, abrite nos croyances et nos rêves. Elle rappelle la force de ce qui dure. C’est dans cette conviction qu’est née Fragmenta, une initiative pionnière de design et de durabilité fondée par Nour Najem et Guilaine Élias, et confiée à la curation de Gregory Gatserelia. Inspiré des principes de l’économie circulaire, le projet transforme des fragments de pierre rejetés en pièces uniques, fonctionnelles ou artistiques, redéfinissant le déchet comme une source de beauté, de patrimoine et de potentiel créatif. Pour son édition inaugurale, Fragmenta s’associe au Najem Group & Co., pilier de l’industrie libanaise du marbre depuis 1981. Des designers établis ou émergents – soigneusement sélectionnés...

