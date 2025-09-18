Menu
Lifestyle - Design

À la marbrerie Najem, le collectif Fragmenta réinvente le débris

Deux créatrices, Nour Najem et Guilaine Élias, lancent Fragmenta*, un collectif de design dont la première exposition réunit une vingtaine d’artistes dans une usine de pierres. Celle-ci va se transformer en terrain de jeu, de sens et de sensualité.

OLJ / Par Fifi ABOU-DIB, le 18 septembre 2025 à 16h37

De gauche à droite, Guilaine Élias et Nour Najem, cofondatrices de Fragmenta, entourant Gregory Gatserelia. Photo Tarek Moukaddem

La pierre est mémoire, permanence, résistance. Elle porte l’empreinte des civilisations, façonne nos villes, abrite nos croyances et nos rêves. Elle rappelle la force de ce qui dure. C’est dans cette conviction qu’est née Fragmenta, une initiative pionnière de design et de durabilité fondée par Nour Najem et Guilaine Élias, et confiée à la curation de Gregory Gatserelia. Inspiré des principes de l’économie circulaire, le projet transforme des fragments de pierre rejetés en pièces uniques, fonctionnelles ou artistiques, redéfinissant le déchet comme une source de beauté, de patrimoine et de potentiel créatif. Pour son édition inaugurale, Fragmenta s’associe au Najem Group & Co., pilier de l’industrie libanaise du marbre depuis 1981. Des designers établis ou émergents – soigneusement sélectionnés par un comité de pilotage composé de...
