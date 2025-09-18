Bernie Sanders, premier sénateur US à qualifier de « génocide » les actions d’Israël à Gaza

« Oui, la guerre de Gaza est un génocide », a publié mercredi sur son compte X le sénateur américain du Vermont, Bernie Sanders. Lundi, une commission indépendante d’experts des Nations unies a publié la conclusion de son enquête concernant les actions d’Israël à Gaza, selon laquelle celles-ci « répondent aux critères énoncés dans la Convention sur le génocide ». Le sénateur avait ainsi qualifié la conclusion d’« inéluctable », poursuivant : « Israël commet un génocide à Gaza. »

Bernie Sanders, lui-même de confession juive, écrit le quotidien israélien Haaretz, a récemment parrainé deux résolutions au Sénat américain visant à bloquer les ventes d'armes à Israël. Ces résolutions ont toutes deux été rejetées en juillet. « Israël ne s'est pas contenté de se défendre contre le Hamas, il a mené une guerre totale contre le peuple palestinien », écrit le sénateur américain.

Sur son site internet, Bernie Sanders cite les conclusions de l'enquête des Nations unies, avant d'écrire être « d’accord » avec celles-ci, rappelant la définition d'un génocide : « Des actions entreprises avec l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. » Selon le sénateur, « les dirigeants israéliens ont clairement exprimé leur intention » génocidaire dans l'enclave, citant des responsables israéliens qui appellent à la « destruction totale » et à la « disparition de la surface de la terre » de Gaza.

Rappelant le nombre de victimes, qui s’élève aujourd’hui à 65 000 morts et 164 000 blessés sur une population d’un peu plus de deux millions d’habitants, selon le ministère de la Santé du Hamas, Bernie Sanders évoque la « famine provoquée par l’homme » créée « comme conséquence directe des politiques israéliennes. » Le sénateur du Vermont appelle par la suite à ce que les Américains mettent « fin » à leur « complicité dans le massacre des Palestiniens. »

La déclaration de Bernie Sanders intervient alors que l’armée israélienne a lancé, en début de semaine, une offensive terrestre dans la ville de Gaza, la plus grande ville de l'enclave. Critiquant l'administration Trump pour son soutien à la « politique de nettoyage ethnique à Gaza et en Cisjordanie » du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Bernie Sanders a également alerté sur les conséquences de ce soutien : « Si Netanyahu et ses complices criminels de guerre ne sont pas tenus pour responsables, d'autres démagogues feront de même. »