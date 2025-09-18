Tarek Mitri : « l’armée libanaise ne veut utiliser la force contre aucune partie »

Le vice-Premier ministre Tarek Mitri a déclaré que l’approche privilégiée par le gouvernement libanais pour rétablir le monopole des armes dans le pays avait permis d’éviter de diviser le pays et que l’armée n’avait pas l’intention d’utiliser la force contre aucune partie libanaise pour mener cette mission à bien.

« Ce qui a été conclu par le Conseil des ministres allait à l’encontre des attentes, car il n’a pas entraîné de division dans le pays et il ne prévoit pas l’usage de la force contre une quelconque catégorie pour accomplir la mission qui lui a été confiée », a précisé le haut responsable dans un entretien à Radio Sputnik, retranscrit par l’Agence nationale d’information.

« Le gouvernement a salué le plan de l’état-major de l’armée visant à étendre le contrôle de l’État sur l’ensemble du territoire par ses propres moyens », a-t-il ajouté, en référence au plan présenté le 5 septembre dernier au gouvernement, qui a été approuvé par l’exécutif – sans la présence des cinq ministres chiites.

Tarek Mitri a rappelé à Sputnik que « les objectifs du plan Tom Barrack ont été approuvés » par l'exécutif sans adopter le plan qu’il proposait « dans son intégralité ». « Ce qui s’est passé lors de la séance résulte de la profonde division politique dans le pays, et du fait que l’initiative américaine et le document libanais, modifié en partie par les Libanais, ont inquiété certains, tandis que d’autres misaient sur son succès ».

Il a aussi rappelé que le plan de l’armée comprend trois phases, dont une première s’étendant sur trois mois avec un rapport mensuel de l’armée, tandis qu’il n’y a pas encore de calendrier pour les deux phases suivantes.

Dossier syrien

Ce plan faisait suite à deux précédents du Conseil des ministres, les 5 et 7 août 2025 – là encore sans les ministres chiites, qui étaient sortis en cours de séance, à l’exception du ministre des Finances Yassine Jaber, alors en déplacement. Cette décision reprenait les objectifs d’une proposition américaine transmise par l’émissaire Tom Barrack. Le gouvernement avait initialement demandé à l’armée de finaliser le désarmement avant la fin de l’année, ce qui avait provoqué une levée de boucliers du côté du tandem Amal-Hezbollah, estimant qu’il répondait aux injonctions israéliennes. Mais le plan approuvé début septembre, sans calendrier précis, a quelque peu apaisé les tensions internes et sans doute évité une implosion du gouvernement.

Le vice-Premier ministre a abordé d’autres dossiers, dont la relation entre la Syrie et le Liban, qui a été réinitialisée depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, remplacé par un pouvoir formé par une coalition de rebelles islamiques. « La confiance entre le Liban et la Syrie est solide, et la visite syrienne au Liban vise à renforcer cette confiance (...) Les dernières rencontres ont contribué à renforcer la confiance et ont ouvert la voie à la discussion sur la manière de traiter les questions communes », a-t-il déclaré.

Tarek Mitri a ajouté que la rencontre entre le président Joseph Aoun et son homologue syrien Ahmed el-Chareh à Doha « donne davantage d’élan au travail libano-syrien commun ». Les deux chefs d’État se sont entretenus lors du sommet extraordinaire organisé par le Qatar en réponse à la frappe israélienne sur son sol le 9 septembre. Les deux pays ont récemment engagé un processus de dialogue visant à résoudre plusieurs dossiers litigieux, dont celui des frontières, des prisonniers syriens dans les prisons libanaises et des disparus libanais en Syrie.

« Nous travaillons rapidement à la mise en place d’un accord de coopération judiciaire, que nous espérons voir adopté dans un avenir proche, ce qui nous permettra d’examiner la situation des détenus syriens », a-t-il précisé, ajoutant : « Il faut distinguer entre les opposants à l’ancien régime syrien et ceux arrêtés pour des actes contre l’armée libanaise ou les forces de sécurité ».

Tarek Mitri a enfin été interrogé sur l’état des relations libano-russes. « La Russie tient au Liban et à son unité, et souhaite préserver l’intégrité de son territoire », a-t-il affirmé, avant de demander si Moscou était disposé à « utiliser son influence pour faire pression sur Israël afin qu’il cesse ses actions hostiles et se retire du territoire libanais ». L'armée israélienne occupe encore six positions au Liban-Sud et bombarde quasi-quotidiennement le territoire libanais malgré le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier avec le Hezbollah.