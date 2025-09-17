Salam : l'agression israélienne contre le Qatar constitue une violation flagrante de sa souveraineté et des lois internationales 

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a réitéré mercredi la condamnation du Liban aux attaques israéliennes sur le sol qatari qui visaient les dirigeants du Hamas, le 9 septembre dernier, et rappelé la détermination des autorités à faire le choix de la paix et de la légitimité internationales.

Ses propos interviennent au lendemain de propos similaires tenus lundi à Doha, lors du sommet arabo-islamique, par le président Joseph Aoun, affirmant que le Liban était prêt pour la paix, conformément à l’initiative arabe. Le Premier ministre s’exprimait à l’occasion de l’ouverture à Beyrouth d’un bureau de l’Association caritative du Qatar, initiative placée sous son parrainage.

« Le Liban, qui a été et reste victime des agressions israéliennes contre son territoire et son peuple, réitère sa condamnation la plus ferme de cette agression qui constitue une violation flagrante de la souveraineté de l'État du Qatar et des lois internationales », a souligné Nawaf Salam. « Ce qui s'est passé ne vise pas seulement le Qatar, mais touche tous nos pays arabes et islamiques et constitue une menace directe pour la sécurité et la stabilité dans la région. C'est pourquoi notre présence aujourd'hui aux côtés du Qatar à Beyrouth n'est pas un simple geste de solidarité, mais une affirmation de notre destin commun et de notre rejet de la loi du plus fort et de la loi de la jungle », a-t-il ajouté.

Le chef de l’exécutif a par ailleurs exprimé la satisfaction du Liban aux conclusions du sommet de Doha qui a établi un cadre collectif face à la menace israélienne. « Ces décisions constituent une étape fondamentale pour l'unification des rangs arabes et islamiques, un pilier de notre position commune face aux politiques d'agression, d'occupation et de déplacement dont le peuple palestinien continue de souffrir, et une tentative de rétablir la voie d'une paix juste et globale fondée sur l'initiative de paix arabe approuvée par le sommet de Beyrouth et basée sur le droit international et les résolutions des Nations unies », a encore noté Nawaf Salam.

Le Premier ministre n’a pas manqué de saluer la profondeur des relations fraternelles avec Doha et estimé que l’ouverture du bureau de l’association qatarie de bienfaisance était l’occasion d’un partenariat stratégique de soutien au Liban.

L’inauguration de l’institution caritative s'est déroulée en présence de l’ambassadeur du Qatar, Saoud Ben Abdelrahman al-Thani, et du président du Conseil d’administration de l’association, Hamad Ben Nasser al-Thani. Egalement dans l’assistance, nombre de ministres et de députés libanais.

« Amélioration des conditions de vie des Libanais »

« L'État du Qatar a toujours été et reste le premier à se tenir aux côtés de ses frères libanais. Aujourd'hui, cette cérémonie reflète l'esprit de générosité et de solidarité qui caractérise les relations fraternelles entre les deux pays. Elle exprime également l'objectif humanitaire de l’association caritative du Qatar qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie des Libanais et des réfugiés et soutient les efforts du gouvernement libanais dans le contexte de la crise actuelle », a souligné l’ambassadeur du Qatar qui a également espéré que l’initiative permette de « renforcer la coopération et le partenariat entre le Qatar et le Liban ».

Les efforts de l’association de bienfaisance du Qatar au Liban ne sont pas nouveaux, a observé pour sa part le président de l’institution, Hamad bin Nasser al-Thani, qui a rappelé que les interventions humanitaires y ont commencé dans les années 90. « Plus de 483 000 personnes ont bénéficié de nos projets précédents, qui ont couvert les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'aide humanitaire, du logement, de l'autonomisation économique, notamment », a-t-il précisé.

« Nous espérons que notre nouveau bureau constituera un point de départ pour la mise en œuvre de plans ambitieux, conformes aux priorités nationales de développement du Liban, et réalisés en coordination avec les autorités gouvernementales compétentes, afin de garantir la complémentarité des efforts et d'obtenir un impact durable. Ce plan comprend plus de 70 projets de développement et d'aide humanitaire, qui ciblent plus de 396 000 bénéficiaires parmi nos frères libanais et leurs frères réfugiés syriens et palestiniens », a annoncé le président du Conseil d’administration.