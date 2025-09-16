Yara Chakhtoura honorée de l’ordre national du Mérite français
le 16 septembre 2025 à 00h00
Yara Chakhtoura. Photo DR
Yara Chakhtoura, présidente du groupe Siemens Énergie France et Siemens Gamesa Renewable, a été décorée par le ministre français des Finances et de l’Énergie de l’ordre national du Mérite français, pour ses succès dans le domaine des énergies renouvelables où les contrats se chiffrent en milliards.
Fille du directeur responsable de L’Orient-Le Jour et ancien rédacteur en chef adjoint, Abdo Chakhtoura, et diplômée de l’École centrale Paris et de l’université d’Oxford, Yara Chakhtoura est, depuis son passage à Areva, administratrice de l’École navale française ainsi que présidente de la commission offshore. Fin 2014, elle avait intégré TechniAtome, spécialisée dans la propulsion nucléaire navale pour la Défense nationale, avant de revenir aux énergies renouvelables, son domaine de prédilection.
