Joseph Aoun accueilli à Doha pour participer au sommet arabo-islamique extraordinaire

Le président de la République Joseph Aoun est arrivé à Doha pour présider la délégation libanaise au sommet arabo-islamique extraordinaire organisé par le Qatar, indique un communiqué de la présidence, ce lundi.

Cette réunion est consacrée à la frappe israélienne le 9 septembre sur le sol qatari ayant pris pour cible des responsables du Hamas, que l'émirat gazier a qualifiée de nouvel acte de « terrorisme d’État ».

Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Hamad par le vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, Cheikh Saoud ben Abdelrahmane al-Thani, le ministre de la Culture, Abdelrahmane ben Hamad, et plusieurs responsables qataris, ainsi que par le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, déjà sur place. Le sommet doit commencer à 15h30, heure de Beyrouth.

La délégation officielle libanaise comprend le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi, l’ambassadrice du Liban au Qatar Farah Berry, ainsi que le représentant permanent du Liban auprès de la Ligue arabe, l’ambassadeur Ali Halabi. Le président Aoun doit prononcer le discours du Liban pendant le sommet, qui s’ouvre cet après-midi.

Le chef de la diplomatie libanaise a été reçu par son homologue qatari Mohammad ben Abdelrahmane ben Jassim al-Thani en marge du sommet ​​d’urgence, selon l’agence de presse qatarie QNA. Leur rencontre a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les renforcer, ainsi que sur l’évolution de la situation dans la région, en particulier après l’attaque israélienne sur Doha. Le ministre qatari des Affaires étrangères a affirmé que « son pays prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité et préserver sa souveraineté face à l’agression israélienne flagrante ». Pour sa part, Joe Raggi a réitéré « la solidarité » du Liban avec l’émirat, qualifiant « l’attaque israélienne de violation de la souveraineté du Qatar et du droit international ».

Le ministre Raggi avait au préalable participé dimanche à Doha à une réunion préparatoire avec ses homologues de la Ligue arabe. Dans le paragraphe consacré au Liban dans le projet de communiqué final, les ministres appellent à la « nécessité d’une action urgente de la communauté internationale pour limiter les agressions israéliennes répétées dans la région et mettre fin aux violations continues de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité des États, y compris de la République libanaise ».

Raggi rencontre Araghchi

Le chef de la diplomatie libanaise a par ailleurs rencontré à Doha son homologue iranien Abbas Araghchi, en marge des préparatifs au sommet. Les deux responsables ont eu « une discussion approfondie sur la situation au Liban et dans l'ensemble de la région ». « J'ai parlé en toute franchise de la décision du gouvernement libanais de revenir au monopole de l'État sur les armes et d'affirmer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. M. Araghchi a quant à lui réaffirmé l'engagement de son pays à respecter la souveraineté du Liban et à s'abstenir de toute ingérence dans ses affaires intérieures », a écrit Joe Raggi sur X.

Celui-ci avait refusé de recevoir Abbas Araghchi en juin dernier, alors que ce dernier effectuait une visite officielle au Liban. Il avait aussi convoqué l’ambassadeur d'Iran à Beyrouth Mojtaba Amani, qui avait exprimé l’opposition de Téhéran au désarmement du Hezbollah.

Consulté par l'agence Reuters, un extrait du projet de résolution qui sera présenté au sommet souligne par ailleurs que « l'attaque brutale d'Israël contre le Qatar et la poursuite des actes hostiles de l’État hébreu, notamment le génocide, le nettoyage ethnique, la famine, le siège, la colonisation et les politiques d'expansion, menacent les perspectives de paix et de coexistence dans la région ». Ces actions torpillent « tout ce qui a été accompli sur la voie de la normalisation des relations avec Israël, y compris les accords actuels et futurs », selon le projet rédigé par les ministres des Affaires étrangères, dont M. Raggi, avant le sommet.

Environ 80 participants, provenant de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui compte 57 membres, et de la Ligue arabe, qui en compte 22 sont attendus à Doha.