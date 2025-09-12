Menu
François Hollande au Festival de L'Orient-Le Jour, le 12 septembre 2025. Mohammad Yassine / L'Orient-Le Jour

Direct Société

En direct : L'Orient-Le Jour donne, avec François Hollande, le coup d'envoi de son tout premier festival

Par Julia Mokdad, Nemtala EDDÉ, le 12 septembre 2025 à 18h51

Ce qu’il faut retenir

Le festival de L'Orient-Le Jour se tient du 12 au 14 septembre, à l'hippodrome de Beyrouth.

Parmi nos invités phares, l'ancien président français François Hollande ou encore le Premier ministre libanais, Nawaf Salam.

C'est parti pour trois jours de débats, de célébrations et de partage !

18:51 heure de Beyrouth

François Hollande et Anthony Samrani abordent à présent le sujet de la guerre de Gaza.

18:50 heure de Beyrouth

« Entre Poutine et Donald Trump, entre un agent du KGB et un promoteur immobilier, il y a assez peu de relations… » avait d’abord débuté, non sans ironie, M. Hollande, moins loquace sur M. Netanyahu.

18:48 heure de Beyrouth

Poutine, Trump, Netanyahu... quels points communs ont tous ces hommes ? Déjà, « le mensonge ! », répond François Hollande. Aussi, l'utilisation de la « force au-dessus du droit », abonde-t-il. Mais comment les arrêter ? L'ancien président français ne prône en tout cas pas « l'utilisation de la force par la force ».

18:41 heure de Beyrouth

Fait nouveau, les colères ne sont plus collectives autour de revendications communes (changement de l’ordre social) mais on assiste à une individualisation de la colère, ajoute François Hollande : « ma colère est mon combat, et je ne la partage pas avec d’autres», regrette l’ancien président, qui explique que les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, puisque l'on recherche « la confirmation et non la contradiction ».

18:40 heure de Beyrouth

« Les démocraties sont beaucoup plus affaiblies aujourd’hui que les régimes autoritaires », regrette M. Hollande, en répondant à la question de l’avenir de la démocratie représentative. Énumérant : « il y a une crise parlementaire (pas de majorités), politique (écart entre la société elle-même et sa forme de représentation), et surtout des démocraties : elles fonctionnaient avec le principe de représentation.

18:39 heure de Beyrouth

Photo Matthieu Karam / L'Orient-Le Jour

Il semblerait que certains festivaliers aient du mal à se passer du journal de L'Orient-Le Jour 😉

18:28 heure de Beyrouth

« Y aura-t-il un bientôt un compromis au Liban ? », questionne l'ancien chef d'État. À ce sujet, il semble avoir bon espoir, rappelant qu'au Liban, « vous êtes les spécialistes des compromis », sous les rires des festivaliers.

18:24 heure de Beyrouth

François Hollande prend la parole et commence par féliciter les Libanais, pour quelque chose qui n'a pas toujours été évident, et en réponse à une remarque de notre co-rédacteur en chef comme quoi la France serait peut-être « devenue plus ingouvernable que le Liban ».: « Vous avez un gouvernement au complet ! Et un Premier ministre et un Président », affirme-t-il.

18:19 heure de Beyrouth

Puis, s’adressant à l’ancien chef de l’État français, François Hollande : « Monsieur le Président, nous attendons avec attention votre éclairage sur les défis de notre région et sur les grands enjeux du reste du monde, en espérant y voir un peu de lumière et d’espoir ». 

18:19 heure de Beyrouth

Nayla De Freige reprend la parole et explique que pour elle, le festival est une occasion de célébrer « nos archives, notre mémoire, notre histoire ».

« Pour cette première édition, nous avons choisi l’hippodrome de Beyrouth, un écrin vert au cœur de la capitale. À deux pas de la Résidence des Pins, où fut proclamée la création du Grand Liban, à quelques mètres du musée National et de l’ancienne ligne de démarcation qui a déchiré Beyrouth durant la guerre... Un lieu à la fois de mémoire, de culture, de violence et de réconciliation ».

18:11 heure de Beyrouth

Nayla De Freige annonce la diffusion, pour l’auditoire, d’un film retraçant l’histoire de L’Orient-Le Jour. Il s’agit d’un film particulier, puisqu’il a été créé à partir d’images d’archives, essentiellement tirées de la collection Georges boustany, animée par l’intelligence artificielle par notre partenaire technologique WhiteBeard.

18:10 heure de Beyrouth

« L’Orient fondé en 1924, puis Le Jour en 1934, ont traversé les tumultes de l’histoire dans une région tourmentée… Et pourtant, L’Orient-Le Jour, né de la fusion de ces deux titres francophones, est toujours là, plus vivant que jamais ! » célèbre Nayla De Freige.

18:10 heure de Beyrouth

Nayla De Freige, PDG de L’Orient-Le Jour, prend la parole pour l’ouverture du festival. Nous l’écoutons !

18:01 heure de Beyrouth


17:49 heure de Beyrouth

Nous avons encore quelques minutes pour vous parler de l’entretien à venir avec François Hollande. 

👉Peut-on encore sauver l’ordre libéral ? Quel Occident après Gaza ? À quoi ressemblera le monde de demain ? L’auteur de Bouleversements - pour comprendre le nouvel ordre mondial (Stock, 2022) analysera, dans le cadre de sa discussion avec notre co-rédacteur en chef, Anthony Samrani, les ressorts d’une scène internationale gouvernée par la loi du plus fort. Et notamment à Gaza, un tragique dossier au sujet duquel il déclarait, en mars 2024 à notre journal, que Netanyahu devait « s’arrêter ».

17:42 heure de Beyrouth

Les festivaliers commencent à arriver, et ils sont plein d'enthousiasme. « Je suis venue pour François Hollande, nous dit Rowan, étudiante en droit. Je souhaite connaître son point de vue sur les évènements en cours dans la région et dans le monde, et aussi pour discuter avec les gens »

17:38 heure de Beyrouth

📍 Rappel : le festival se tient à l'hippodrome de Beyrouth. L'entrée se fait via la rue Abdallah El-Yafi, et vous disposez d'un parking sur place !

17:29 heure de Beyrouth

Ce festival, nous l’ouvrons par une rencontre exclusive avec l’ancien président de la République française François Hollande (2012-2017), à 18h précises.

Cette rencontre sera diffusée en direct sur la LBC, ainsi que sur notre site.

17:21 heure de Beyrouth

Restez connectés : on vous emmène au cœur de ce festival inédit intitulé « Un vent de liberté » 🎤🔥.

17:17 heure de Beyrouth

🌍 Enjeux internationaux, politique, art, censure, intelligence artificielle…

👉 Rejoignez-nous pour trois jours d’échanges et de fête avec des invités d’exception :

François Hollande, ancien président français 🇫🇷

Nawaf Salam, Premier ministre libanais 🇱🇧

Des artistes, des chercheurs et des militants 🎨📚✊

🎶 Et pour couronner le tout : un concert exclusif d’Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange, samedi soir !

12:41 heure de Beyrouth

👋 Bonjour et bienvenue dans notre live consacré au tout premier festival de L’Orient-Le Jour !

Initialement prévu l’an dernier, à l’occasion de notre centenaire, ce grand rendez-vous n’avait pas pu voir le jour à cause de la guerre. Mais pas question de baisser les bras.

✨ Aujourd’hui, nous avons la joie de vous retrouver pour cette première édition historique, dans un lieu emblématique : l’hippodrome de Beyrouth, au cœur d’une capitale dont l’histoire est intimement liée à celle de notre journal.


