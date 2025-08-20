Ibrahim Maalouf : Je suis timide ; à l’origine, je n’étais pas fait pour la scène
Pour célébrer les cent (et un) ans de « L'Orient-Le Jour », il promet d’emmener le public libanais le 13 septembre dans un voyage musical festif et unique en son genre. Rencontre, un mois avant son concert à l'hippodrome de Beyrouth avec le musicien, trompettiste et compositeur, dans le cadre feutré du Arthaus, à Gemmayzé. Un lieu propice aux confidences…
Propos recueillis par Zéna ZALZAL,
le 20 août 2025 à 00h00
Ibrahim Maalouf dans le jardin de Arthaus à Gemmayzé. Photo Aly Baalbaki/ L'Orient-Le Jour. Ibrahim Maalouf dans le jardin de Arthaus à Gemmayzé. Photo Aly Baalbaki/L'Orient-Le Jour.
Il est connu et reconnu pour sa maîtrise de la trompette et son style unique mêlant jazz, musique classique, musiques du monde et influences orientales. En moins de deux décennies, Ibrahim Maalouf s’est hissé au firmament des grands musiciens contemporains. Mais au-delà de sa notoriété professionnelle, c’est un visage plus intime de l’artiste que nous avons eu envie de vous révèler. Celui du quadragénaire franco-libanais attaché à sa double culture ; de l’artiste engagé qui n'hésite pas à secouer les certitudes – en s’exprimant sans langue de bois aussi bien sur Gaza que sur le manque d’inclusivité dans la musique classique –, quitte à déranger ; du musicien pédagogue dans l’âme qui rêve d’un monde où l’éducation artistique serait un droit fondamental… Bref d’un esprit libre, parfois à contre-courant, souvent là où on ne l’attend...
