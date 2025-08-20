Ibrahim Maalouf : Je suis timide ; à l’origine, je n’étais pas fait pour la scène

Il est connu et reconnu pour sa maîtrise de la trompette et son style unique mêlant jazz, musique classique, musiques du monde et influences orientales. En moins de deux décennies, Ibrahim Maalouf s’est hissé au firmament des grands musiciens contemporains. Mais au-delà de sa notoriété professionnelle, c’est un visage plus intime de l’artiste que nous avons eu envie de vous révèler. Celui du quadragénaire franco-libanais attaché à sa double culture ; de l’artiste engagé qui n'hésite pas à secouer les certitudes – en s’exprimant sans langue de bois aussi bien sur Gaza que sur le manque d’inclusivité dans la musique classique –, quitte à déranger ; du musicien pédagogue dans l’âme qui rêve d’un monde où l’éducation artistique serait un droit fondamental… Bref d’un esprit libre, parfois...

