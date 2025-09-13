Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Sécurité

Les forces syriennes tirent sur un drone près de la frontière avec le Liban

Il s'agit « vraisemblablement de drones israéliens », selon une source au sein de l'armée libanaise.

OLJ / le 13 septembre 2025 à 15h52

Les forces syriennes tirent sur un drone près de la frontière avec le Liban

Capture d'écran d'une vidéo montrant des signaux lumineux dans le ciel provenant d'un drone, au-dessus de la région de Wadi Khaled, dans le Akkar (Liban-Nord), dans la nuit du 12 au 13 septembre 2025. Capture d'écran d'une vidéo obtenue par notre correspondant Michel Hallak

La défense anti-aérienne syrienne a tiré, dans la nuit de vendredi à samedi, en direction d'un drone survolant, à une altitude moyenne, la rive syrienne du fleuve Nahr el-Kabir, qui sépare le Liban et la Syrie en plusieurs points, au niveau du village syrien de Halat, jusqu’à la région de Tal Kalakh, dans la province de Homs, sans toutefois l'atteindre, rapporte notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak.

Les forces syriennes n'ont pas publié de communiqué sur l'incident. 

Une source au sein de l'armée libanaise précise à L'Orient-Le Jour que des drones qui n'appartiennent pas à la troupe ont survolé l'espace aérien libanais pendant la nuit, estimant qu'il s'agit « vraisemblablement de drones israéliens », à l'heure où l'aviation israélienne survole constamment l'espace aérien libanais, notamment à ses frontières avec la Syrie, bombardant le Liban notamment au niveau de la Békaa pour lutter contre la contrebande d'armes en direction du Hezbollah. 

Le bruit du drone a été entendu par des habitants de villages libanais frontaliers du Akkar (Liban-Nord), notamment à el-Kawachra, el-Noura et el-Dababiyé, situés en face de la localité syrienne de Halat, rapporte notre correspondant. Une vidéo, prise dans la région de Wadi Khaled, dans le Akkar, partagée avec notre correspondant, montre des signaux lumineux dans le ciel provenant vraisemblablement d'un drone. 

La défense anti-aérienne syrienne a tiré, dans la nuit de vendredi à samedi, en direction d'un drone survolant, à une altitude moyenne, la rive syrienne du fleuve Nahr el-Kabir, qui sépare le Liban et la Syrie en plusieurs points, au niveau du village syrien de Halat, jusqu’à la région de Tal Kalakh, dans la province de Homs, sans toutefois l'atteindre, rapporte notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak.Les forces syriennes n'ont pas publié de communiqué sur l'incident. Une source au sein de l'armée libanaise précise à L'Orient-Le Jour que des drones qui n'appartiennent pas à la troupe ont survolé l'espace aérien libanais pendant la nuit, estimant qu'il s'agit « vraisemblablement de drones israéliens », à l'heure où l'aviation israélienne survole...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut