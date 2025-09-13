Les forces syriennes tirent sur un drone près de la frontière avec le Liban

La défense anti-aérienne syrienne a tiré, dans la nuit de vendredi à samedi, en direction d'un drone survolant, à une altitude moyenne, la rive syrienne du fleuve Nahr el-Kabir, qui sépare le Liban et la Syrie en plusieurs points, au niveau du village syrien de Halat, jusqu’à la région de Tal Kalakh, dans la province de Homs, sans toutefois l'atteindre, rapporte notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak.

Les forces syriennes n'ont pas publié de communiqué sur l'incident.

Une source au sein de l'armée libanaise précise à L'Orient-Le Jour que des drones qui n'appartiennent pas à la troupe ont survolé l'espace aérien libanais pendant la nuit, estimant qu'il s'agit « vraisemblablement de drones israéliens », à l'heure où l'aviation israélienne survole constamment l'espace aérien libanais, notamment à ses frontières avec la Syrie, bombardant le Liban notamment au niveau de la Békaa pour lutter contre la contrebande d'armes en direction du Hezbollah.

Le bruit du drone a été entendu par des habitants de villages libanais frontaliers du Akkar (Liban-Nord), notamment à el-Kawachra, el-Noura et el-Dababiyé, situés en face de la localité syrienne de Halat, rapporte notre correspondant. Une vidéo, prise dans la région de Wadi Khaled, dans le Akkar, partagée avec notre correspondant, montre des signaux lumineux dans le ciel provenant vraisemblablement d'un drone.