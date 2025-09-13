La marine libanaise empêche le navire « Hawk III » de quitter illégalement les eaux territoriales

Une patrouille de la marine a empêché dans la nuit de vendredi à samedi le navire « Hawk III », qui était chargé de fuel oil à destination d'Électricité du Liban (EDL), de quitter illégalement les eaux territoriales libanaises et arrêté 22 personnes à bord, a indiqué l’armée dans un communiqué publié samedi , notant que trois militaires ont été blessés.

« Après que la salle des opérations maritimes conjointes relevant de l’armée ait reçu des informations et sur instruction du pouvoir judiciaire compétent, une patrouille des forces navales a lancé une opération de poursuite du navire Hawk III lors de sa tentative de quitter les eaux territoriales libanaises de manière illégale », a affirmé la troupe. L’équipage ayant refusé «d’obtempérer aux ordres de la patrouille», les militaires ont tiré « des coups de semonce en l’air ».

Une unité des commandos maritimes, appuyée par les forces aériennes, a ensuite mené « une opération d’abordage » et arrêté 22 personnes à bord, à environ 30 milles nautiques (55 km) du littoral libanais, avant de ramener le navire au port de Dbayé. Trois militaires ont été blessés « lorsque le capitaine a tenté de manœuvrer pour empêcher les soldats de monter à bord », indique le texte. L’armée a encore précisé qu’une enquête est en cours et que « les mesures nécessaires seront prises concernant le navire, sous la supervision de l’autorité judiciaire compétente ».

La semaine dernière, le ministre de l’Énergie Joe Saddi avait autorisé le déchargement du Hawk III, chargé de fuel oil B destiné à EDL, après que trois analyses indépendantes, menées à Dubaï, en Grèce et en Italie, ont confirmé la conformité du produit aux spécifications requises, selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Cette décision avait été prise en réponse à la nécessité urgente de décharger la cargaison afin d’éviter un blackout au Liban avant le 8 septembre. Selon des informations de presse qui circulaient samedi, la cargaison du Hawk III serait bien conforme aux spécifications requises, mais le carburant serait du fuel russe soumis à des sanctions internationales.

Le navire « saisi par les douanes libanaises »

Commentant l'opération de la marine samedi, le ministre Saddi a salué les efforts de la troupe, notant que le navire « avait été saisi par les douanes libanaises sur indication du procureur général près la Cour de cassation ». « Le ministère de l’Énergie et de l’Eau attend toujours une décision de la justice « afin d’agir en conséquence concernant la relation contractuelle avec la société fournisseuse (Sahara Energy DMCC, ndlr) et son respect des conditions stipulées », a-t-il ajouté.

Selon un autre communiqué du ministère datant du 6 septembre, le ministère a rapporté que la société fournisseuse avait reçu des cargaisons de pétrole brut de la société publique irakienne de commercialisation du pétrole (SOMO), sur la base du contrat de troc signé entre la SOMO et le ministère libanais de l’Énergie.



