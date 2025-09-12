Chère abonnée, cher abonné,Notre problème, c’est Internet.Au niveau du troisième projecteur, en partant de la gauche, c’est-à-dire depuis la scène, la connexion n’est pas assez forte pour assurer une retransmission en direct du grand débat. En bougeant la carriole à légumes sur laquelle nous avons installé notre régie, cinquante centimètres à droite, elle est meilleure.Mais ça, c’était hier soir. Quid d’aujourd’hui ? !« Don’t worry », répète, en boucle, le responsable IT. Contre-productif. Ses mots sont une pompe à anxiété.Hier soir, plusieurs membres de L’Orient-Le Jour étaient à l’hippodrome de Beyrouth pour vérifier l’installation de l’espace table ronde, tester les micros, l’éclairage… Ce matin tôt, un deuxième groupe y est allé, avant un troisième, à midi. Le dernier s’y...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte