Coco Makmak : Être avec un Libanais, c’est pas mal : il sent le zaatar comme moi
Après Montréal, l’hilarante comédienne libano-française présente son spectacle « Big Time », ce samedi 13 septembre au Casino du Liban. « L’Orient-Le Jour » l’a rencontrée, quasiment à sa descente d’avion.
OLJ / Propos recueillis par Zéna ZALZAL,
le 11 septembre 2025 à 22h00
Coco Makmak, une Franco-Libanaise à l’humour punchy et engagé. Photo Aly Baalbaky
Calfeutrée dans un coin du lobby de l’hôtel beyrouthin où elle est arrivée la veille au soir, c’est une Coco Makmak en pleine forme qu’on rencontre. Cette fine mouche, qui épingle sur les réseaux sociaux nos travers de Libanais, en endossant des personnages caricaturaux – de mère exigeante, de croqueuse d’hommes et de fils à papa – devenus iconiques, se révèle plus qu’une amuseuse publique, une artiste engagée qui aborde, avec une lucidité mordante, des sujets aussi sensibles que l’arnaque banalisée, le poids des traditions, le racisme... Mince, bronzée, vive et chaleureuse, elle se prête à l’exercice de l’interview en toute simplicité. En instaurant d’emblée le tutoiement. Quelle compagnie aérienne avez-vous prise pour venir au Liban, sachant que vous aviez mené une virulente campagne sur Instagram contre les tarifs onéreux de la MEA ?...
Calfeutrée dans un coin du lobby de l’hôtel beyrouthin où elle est arrivée la veille au soir, c’est une Coco Makmak en pleine forme qu’on rencontre. Cette fine mouche, qui épingle sur les réseaux sociaux nos travers de Libanais, en endossant des personnages caricaturaux – de mère exigeante, de croqueuse d’hommes et de fils à papa – devenus iconiques, se révèle plus qu’une amuseuse publique, une artiste engagée qui aborde, avec une lucidité mordante, des sujets aussi sensibles que l’arnaque banalisée, le poids des traditions, le racisme... Mince, bronzée, vive et chaleureuse, elle se prête à l’exercice de l’interview en toute simplicité. En instaurant d’emblée le tutoiement. Quelle compagnie aérienne avez-vous prise pour venir au Liban, sachant que vous aviez mené une virulente campagne sur...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.