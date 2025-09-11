Coco Makmak : Être avec un Libanais, c’est pas mal : il sent le zaatar comme moi

Calfeutrée dans un coin du lobby de l’hôtel beyrouthin où elle est arrivée la veille au soir, c’est une Coco Makmak en pleine forme qu’on rencontre. Cette fine mouche, qui épingle sur les réseaux sociaux nos travers de Libanais, en endossant des personnages caricaturaux – de mère exigeante, de croqueuse d’hommes et de fils à papa – devenus iconiques, se révèle plus qu’une amuseuse publique, une artiste engagée qui aborde, avec une lucidité mordante, des sujets aussi sensibles que l’arnaque banalisée, le poids des traditions, le racisme... Mince, bronzée, vive et chaleureuse, elle se prête à l’exercice de l’interview en toute simplicité. En instaurant d’emblée le tutoiement. Quelle compagnie aérienne avez-vous prise pour venir au Liban, sachant que vous aviez mené une virulente campagne sur...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte