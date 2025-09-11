De retour au Liban après seize ans, Khalaf al-Habtoor promet un regain d’investissements

L’homme d’affaires émirati Khalaf Ahmad al-Habtoor, qui n’avait pas foulé le sol libanais depuis seize ans, a été reçu jeudi par le président de la République, Joseph Aoun, à Baabda. « Les hommes d’affaires se préparent à revenir investir au Liban, un pays doté d’atouts qui en font une destination privilégiée pour les investisseurs arabes et étrangers », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué de la présidence publié par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle), M. Habtoor a affirmé «qu' il ne peut y avoir d’économie forte ni d’investissements sans sécurité, un climat que les frères du Liban commencent à ressentir, en particulier les hommes d’affaires qui se préparent à revenir pour y investir, le pays disposant d’atouts qui en font une destination privilégiée pour les investisseurs arabes et étrangers ». Selon le palais de Baabda, il s’agissait de la première visite de M. Habtoor au Liban depuis seize ans.

Le dirigeant du conglomérat Al-Habtoor Group a exprimé sa joie d’être de retour au pays du Cèdre, celui-ci ayant « retrouvé sa présence arabe et internationale depuis l’élection du chef de l'État ». Il a salué les positions de Joseph Aoun qui, selon lui, ont «redonné espoir non seulement aux Libanais, mais aussi à tous les frères et amis du Liban». M. Habtoor a également salué « les mesures prises par le gouvernement libanais qui contribueront à rétablir la confiance arabe et internationale dans le Liban ».

Le chef de l'État libanais a, de son côté, mis en avant les initiatives d’investissement de son hôte « ainsi que l’attachement qu’il manifeste envers le Liban et son peuple ».

Khalaf al-Habtoor a ensuite visité son hôtel dans la localité de Sin el-fil où il a été chaleureusement accueilli par les employés de l’établissement qui lui ont lancé des pétales de rose, sur les rythmes de la dabké.

Investissements en Syrie

Mardi, M. Habtoor s’était rendu à Damas, où il a signé un accord de coopération avec l’Autorité syrienne pour l’investissement pour soutenir des projets de développement en Syrie. Sur son compte Instagram, il a exprimé sa volonté d’ouvrir « de nouveaux horizons de coopération et d’investissement entre les Émirats arabes unis et la Syrie ».

En avril dernier, l'homme d'affaires avait révélé un projet audacieux pour son hôtel emblématique du Liban, le Metropolitan Beyrouth, à Sin el-Fil, consistant à démonter l’établissement pour le réinstaller dans une destination encore tenue secrète.

Khalaf al-Habtoor, connu pour ses critiques à l’égard du Hezbollah, avait suspendu ses investissements au Liban fin janvier, après avoir d’abord exprimé son intention de relancer ses projets « dès la formation du futur gouvernement ». Il avait alors évoqué « l’absence de sécurité et de perspectives économiques », deux mois après le cessez-le-feu qui a mis fin à plus d’un an de guerre entre le parti chiite et Israël. Également en janvier, M. Habtoor avait affirmé que le Liban n'était toujours pas stable, révélant avoir reçu en 2024 des menaces de « massacre et d’assassinat » via les réseaux sociaux. La menace avait été postée sur les réseaux sociaux par une personne anonyme. Une plainte avait été déposée devant la justice libanaise.