Désarmement : Aoun affirme à Le Drian que toute pression sur Israël aidera à appliquer le plan de l'armée

L'émissaire spécial du président français au Liban, Jean-Yves Le Drian, s'est entretenu jeudi avec les dirigeants libanais, lors d'une tournée au cours de laquelle il a notamment réitéré que la France s'est engagée à organiser deux conférences internationales de soutien au Liban et son armée. Lors de sa réunion avec le président Joseph Aoun, ce dernier a une nouvelle fois appelé Paris et Washington à faire pression sur Israël pour qu'il cesse ses attaques sur le Liban, affirmant qu'une telle pression permettra de contribuer à la mise en application du plan de l'armée pour le désarmement des milices, et notamment du Hezbollah.

Outre sa réunion avec Joseph Aoun, M. Le Drian a rencontré tour à tour le président du Parlement, Nabih Berry, et le Premier ministre, Nawaf Salam.

Selon le compte X de Baabda, le chef de l'Etat a affirmé lors de sa réunion avec M. Le Drian que « toute pression française ou américaine sur Israël pour qu'il cesse ses hostilités contribuera à la mise en œuvre du plan de sécurité élaboré par l'armée et approuvé par le Conseil des ministres. »

الرئيس عون خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان:

- أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء.

- التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها وما من أحد… pic.twitter.com/VpglGWoBvj — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 11, 2025

Le commandant en chef de la troupe avait présenté vendredi dernier cette feuille de route en cinq étapes devant permettre à l'Etat de récupérer le monopole des armes. Malgré le départ des ministres chiites du Conseil des ministres au cours duquel a été présenté ce plan, le gouvernement l'avait avalisé, sans que cela ne crée de tensions supplémentaires entre les différentes parties. L'armée a déjà entamé le démantèlement de l'arsenal et des positions militaires du Hezbollah au sud du Litani, le fleuve délimitant une large bande frontalière avec Israël, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024, qui avait mis fin à 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël, dont deux d'offensive ouverte israélienne sur tout le Liban. Malgré cette trêve, l'Etat hébreu continue de frapper quotidiennement le Liban-Sud, et régulièrement la Békaa, des fiefs du Hezbollah. Dans la journée de jeudi, des séries de frappes ont été menées sur ces deux régions, notamment une zone frontalière avec la Syrie dans l'Anti-Liban et la région d'Ansar, au nord du Litani.

« Personne ne cherche à semer la discorde »

Par ailleurs, le président Aoun a déclaré que « la cohésion et la solidarité entre les Libanais sont indéniables et incontestables, et personne ne cherche à semer la discorde dans la position libanaise sur les questions cruciales. »

De son côté, et toujours selon Baabda, l'émissaire français a souligné que la France continue de soutenir le Liban dans tous les domaines, et poursuit ses efforts pour organiser deux conférences internationales, à Paris. Ces événements visent à obtenir des financements pour aider à la reconstruction du Liban, soutenir l'armée et relancer l'économie. Des conférences similaires avaient déjà été tenues par le passé et liaient tout versement financier à la mise en oeuvre de réformes, longtemps restées lettre morte. Depuis le début du nouveau mandat, soit l'élection de M. Aoun en janvier et la formation du gouvernement de Nawaf Salam en février 2025, plusieurs des réformes réclamées par la communauté internationale, notamment concernant le secteur bancaire, ont commencé à être approuvées. « Les mesures prises récemment par le Liban contribuent à accroitre le soutien extérieur dont il bénéficie déjà », selon des propos de M. Le Drian rapportés par la présidence, en référence probable à ces réformes et à la décision de l'exécutif de désarmer les milices.

Jean-Yves Le Drian a dans ce cadre eu des « contacts encourageants en Arabie saoudite au sujet du soutien au Liban », après des années de désintérêt de Riyad concernant la situation libanaise, notamment en raison de la mainmise du Hezbollah sur la vie politique. Le parti chiite est sorti très affaibli de la guerre de l'automne dernier, au cours de laquelle non seulement une grande partie de son arsenal, mais surtout son leadership, ont été décimés. La coupure de ses lignes d'approvisionnement en cash et armes, en provenance d'Iran, a en outre été fortement impactée par la chute du régime Assad en Syrie, le 8 décembre 2024. Depuis, l'émissaire Yazid ben Farhane est venu à plusieurs reprises à Beyrouth, notamment au cours de la semaine écoulée.