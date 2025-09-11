Premiers (petits) pas vers la revitalisation de « Horch Beyrouth »

Aménagement d’une piste cyclable de 1,7 km, remise à niveau du skatepark, réhabilitation des sanitaires : la première phase du projet de revitalisation du Bois des Pins, ou Horch al-Snawbar, à Beyrouth, a été achevée mercredi.

Porté par le programme Enable et financé par l’Union européenne, ce chantier est supervisé par l’Organisation internationale du travail (OIT), en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et la municipalité de Beyrouth, ainsi qu’avec les ONG libanaises Nahnoo et Arcenciel. Le projet, prévu en trois phases, prévoit à terme la création d’un amphithéâtre, d’une bibliothèque et d’un nouvel espace vert, indique la directrice régionale de l’OIT, Rouba Jaradat, sans avancer d’échéance.

Derrière cette initiative, se dessine la volonté de faire de ce principal espace vert de la capitale, un lieu public « inclusif, vivant, durable et ouvert à tous », affirme l'OIT dans un communiqué de presse, tout en indiquant qu'une « série d’activités sportives et culturelles » verront bientôt le jour.

Une dimension sociale accompagne le projet : l’OIT a ainsi permis à 200 personnes, jusque-là en marge du marché du travail, de « bénéficier de réelles opportunités d’emploi en participant directement aux travaux de réhabilitation », a précisé Mme Jaradat.

« Pas l'habitude de venir »

L’ONG Nahnoo, qui milite pour la préservation des espaces publics au Liban, organisera dès octobre des formations au vélo, des sorties cyclistes, ainsi que des activités de course et de skateboard, indique à L'Orient-Le Jour Mohammad Ayoub, président de l'association. Le Snoubar Skatepark, premier planchodrome public du pays, inauguré en 2021, s’étend sur 1 100 mètres carrés et se situe côté Tariq el-Jdideh. L’accès à cette zone se fait uniquement par cette entrée, le parc ayant été divisé par un grillage.

Poumon vert de 300 000 m², le Bois des Pins dispose de quelques bancs, aires de jeux et terrains improvisés où les enfants jouent au football. Mais les lieux restent clairsemés, en dehors des week-ends. « En fin de semaine, il y a beaucoup plus de monde », confirme Sara, 35 ans, venue se promener. «Mais c’est dommage, certains continuent de jeter leurs déchets par terre.» Plus loin, une grand-mère venue de Tariq el-Jdideh fête son anniversaire avec sa famille : « C’est vrai qu’on n’a pas vraiment l’habitude de venir », reconnaît-elle.

Le Bois des Pins, jadis fleuron du patrimoine naturel de la capitale, fut aussi un symbole du déchirement libanais : situé sur l’ancienne ligne de démarcation, il a aussi été en grande partie détruit lors de l’incendie provoqué par les bombardements israéliens de 1982. Après 1990, l’accès est resté strictement limité aux touristes étrangers et aux Libanais munis d’un permis spécial, la municipalité redoutant sa dégradation. À partir de 1992, un programme lancé à l'initiative du Conseil régional d'Île-de-France réussit à réhabiliter le bois et à le transformer en espace vert urbain. En 2015, grâce aux efforts de l'association Nahnoo, l'espace de « Horch Beyrouth » avait été partiellement ouvert au public et, un an après, est ouvert tous les jours au public.