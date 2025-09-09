Les comités de suivi libano-syriens tiennent leur première réunion à Damas

Le ministre de la Justice Adel Nassar a annoncé que les « deux comités spécialisés, chargés du suivi des dossiers communs, l’un au Liban et l’autre en Syrie, ont tenu leur première réunion à Damas ». Cette réunion a permis d’aborder plusieurs questions sécuritaires et judiciaires sensibles, au premier rang desquelles celle des Libanais détenus dans les prisons syriennes, ainsi que celle des prisonniers syriens au Liban.

La création de ces comités avait été décidée au cours de la visite d’une délégation officielle syrienne à Beyrouth, qui s’était notamment entretenue avec le vice-Premier ministre Tarek Mitri, a rappelé Adel Nassar, évoquant une initiative s’inscrivant dans le cadre des « nouveaux mécanismes visant à renforcer la communication et la coordination entre les deux pays ».

Les deux parties sont convenues de tenir une deuxième réunion prochainement à Beyrouth, afin de poursuivre les discussions et de compléter ce qui a été entamé lors du premier cycle.

Les relations entre Beyrouth et Damas sont en phase de réinitialisation depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, renversé par une coalition de rebelles islamistes le 8 décembre dernier. Plusieurs dossiers, dont le litige sur le tracé des frontières maritimes, la présence de réfugiés syriens au Liban ou le sort de prisonniers appartenant à des mouvances salafistes — notamment Ahmad el-Assir — figurent parmi les points qui compliquent les relations entre les deux administrations.

Parallèlement, les heurts communautaires qui ont touché plusieurs minorités en Syrie, dont les alaouites, les druzes et les chrétiens ces derniers mois, ont suscité de vives réactions de méfiance, voire d’hostilité, vis-à-vis du nouveau régime, qui a de son côté resserré l’étau autour du Hezbollah et de ses réseaux utilisés pour acheminer des armes, de la drogue et des fonds.