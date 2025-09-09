L'armée israélienne appelle les habitants de la ville de Gaza à « évacuer immédiatement » | Direct

Le gendre de Trump a rejoint Steve Witkoff lors d’une rencontre avec un conseiller de Netanyahu

Le gendre de Trump, Jared Kushner, a rejoint l’envoyé de la Maison Blanche Steve Witkoff pour une réunion hier à Miami avec le principal conseiller de Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, rapporte Axios, citant un responsable américain et une source familière avec l’entretien.

La réunion a porté sur la dernière proposition américaine visant à mettre fin à la guerre et des plans pour « l’après »-guerre. Selon Axios, la Maison Blanche espère parvenir à un accord avant qu’Israël ne lance sa vaste offensive contre la ville de Gaza, dont les habitants ont été sommés ce matin par Israël de partir.

Kushner était le principal conseiller de Trump pour le Moyen-Orient lors de son précédent mandat, mais il est désormais simple citoyen et investisseur. Il travaille sur un plan « post-guerre » pour Gaza aux côtés de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. En 2024, il avait plaidé pour raser Gaza, déplacer ses habitants et aménager des « propriétés en bord de mer » qu’il jugeait « très précieuses ».