L'armée israélienne appelle les habitants de la ville de Gaza à « évacuer immédiatement » | Direct

En image : Un garçon tient l’un des tracts largués par l’armée israélienne sur la ville de Gaza, incitant à évacuer vers le sud. Omar el-Qatta / AFP
Le gendre de Trump a rejoint Steve Witkoff lors d’une rencontre avec un conseiller de Netanyahu
Le gendre de Trump, Jared Kushner, a rejoint l’envoyé de la Maison Blanche Steve Witkoff pour une réunion hier à Miami avec le principal conseiller de Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, rapporte Axios, citant un responsable américain et une source familière avec l’entretien.
La réunion a porté sur la dernière proposition américaine visant à mettre fin à la guerre et des plans pour « l’après »-guerre. Selon Axios, la Maison Blanche espère parvenir à un accord avant qu’Israël ne lance sa vaste offensive contre la ville de Gaza, dont les habitants ont été sommés ce matin par Israël de partir.
Kushner était le principal conseiller de Trump pour le Moyen-Orient lors de son précédent mandat, mais il est désormais simple citoyen et investisseur. Il travaille sur un plan « post-guerre » pour Gaza aux côtés de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. En 2024, il avait plaidé pour raser Gaza, déplacer ses habitants et aménager des « propriétés en bord de mer » qu’il jugeait « très précieuses ».
Déjà 11 morts enregistrés à Gaza, où 30 immeubles ont été bombardés hier selon Katz
Au moins 11 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis l’aube ce mardi matin, d’après des sources médicales citées par Al-Jazeera, alors que l’armée israélienne a ordonné l’évacuation totale de la plus grande aire urbaine de l’enclave. Une vingtaine d’autres personnes sont toujours portées disparues, précise le média panarabe.
Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'armée israélienne avait rasé « 30 immeubles de grande hauteur » à travers la bande de Gaza hier, parmi des dizaines d'autres frappes aériennes qui, selon lui, ont été menées « afin de contrecarrer l'observation » des combattants du Hamas et « d'ouvrir la voie » aux forces israéliennes déployées au sol.
« L'ouragan a frappé Gaza hier avec une force sans précédent », a-t-il écrit sur X, tout en menaçant de « dévaster » tout Gaza si le Hamas ne rendait pas les armes pas et ne libérait pas les otages restants.
Le président du conseil municipal de Barja dénonce la frappe israélienne sur un véhicule dans la région
Le président du conseil municipal de Barja a dénoncé l'« agression israélienne » qui a visé ce matin une voiture près de la localité.
La route visée, « située dans un quartier résidentiel civil, est considérée comme vitale, reliant deux localités principales et constituant un passage essentiel pour les habitants de Barja et de Jiyé. Son attaque par l’ennemi israélien met en danger des civils innocents », a-t-il souligné. « Nous réaffirmons notre attachement à la solidarité et notre soutien à l’État libanais, qui œuvre et s’efforce par tous les moyens légitimes de mettre fin à l’agression israélienne contre le Liban », a-t-il ajouté.
Des experts israéliens alertent sur les conséquences humanitaires de l'évacuation de la ville de Gaza
Le Forum humanitaire de Gaza, composé d'experts humanitaires israéliens et d'organisations humanitaires, a mis en garde contre l'ordre d'évacuation généralisée donné par l'armée israélienne à tous les habitants de la ville de Gaza, rapporte le Haaretz.
« Le déplacement forcé de toute une population – y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées – après des mois de détérioration des conditions sanitaires, d'insécurité alimentaire et même de malnutrition, dans des zones surpeuplées qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour les accueillir, ne fait qu'accroître les risques pour leur santé et pour la santé publique en général », ont-ils déclaré.
« De telles évacuations généralisées aggravent la crise humanitaire et peuvent également compromettre la possibilité de créer des conditions sûres et acceptables pour la libération des otages détenus par le Hamas », a ajouté le forum dans sa déclaration.
Première rencontre entre le chef de la diplomatie iranienne et le patron de l'AIEA depuis la fin de la guerre Iran-Israël prévue en Égypte
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi va rencontrer en Égypte le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), organisation avec qui Téhéran a suspendu toute coopération en juillet, selon un média d'Etat iranien.
« Lors d'un déplacement au Caire, une réunion aura lieu avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour conclure des négociations sur un nouveau protocole d'interaction entre l'Iran et l'Agence », a rapporté lundi l'agence de presse officielle Irna en citant le porte-parole de la diplomatie iranienne, sans préciser la date de cette rencontre en Égypte.
Il s'agira de la première rencontre entre les deux hommes depuis la fin de la guerre de 12 jours déclenchée le 13 juin par une attaque d'Israël sur le sol iranien, après que des inspecteurs de l'agence ont fait un bref retour en Iran fin août pour remplacer le combustible du site de Bouchehr, la principale centrale nucléaire de production d'électricité du pays.
Frappes israéliennes nocturnes près de Homs et Lattaquié
Des frappes israéliennes ont visé hier soir les environs des villes de Homs et Lattaquié, respectivement dans le centre et l'ouest de la Syrie, a rapporté l'agence officielle Sana.
De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a rapporté que « la frappe israélienne près de Homs a visé une unité militaire au sud de la ville ».
La flottille vers Gaza affirme qu'un de ses bateaux a été « frappé » et soupçonne un drone
La flottille qui a pris la mer avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été « frappé », en disant soupçonner une attaque de drone.
Le bateau, qui se trouvait dans les eaux tunisiennes, « a été frappé par ce qui est soupçonné être un drone », a annoncé la « Global Sumud Flotilla » sur Instagram. Le feu a rapidement été éteint, a constaté un journaliste de l'AFP sur place à Sidi Bou Saïd, près de Tunis.
L'équipage de la flottille a partagé une vidéo provenant d'une caméra de surveillance du bateau, sur laquelle on entend un vrombissement. On peut y voir un militant lever les yeux, s'exclamer et reculer avant qu'une explosion ne se fasse entendre. Un éclair de lumière illumine ensuite la zone.
L'armée israélienne dit qu'elle va agir avec une « puissance accrue » dans la ville de Gaza
L'armée israélienne a affirmé qu'elle allait opérer avec une « puissance accrue » dans la ville de Gaza dont elle a sommé les habitants de partir, selon un communiqué publié sur X.
« A tous les habitants de la ville de Gaza (...) l'armée de défense est déterminée à vaincre le Hamas et agira dans la zone de la ville de Gaza avec une puissance accrue », a écrit sur le réseau social le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée.
« Evacuez immédiatement par l'axe al-Rachid », a-t-il ajouté alors que l'armée israélienne a déjà publié de nombreux ordres d'évacuation à destination des Gazaouis ces derniers jours, tout en intensifiant ses frappes sur la ville.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient. Nous suivrons notamment ici les développements à Gaza, dont la principale ville éponyme est ciblée sans relâche par l'armée israélienne qui veut en prendre le contrôle, ainsi qu'au Liban-Sud, qui continue d'être frappé quasiment quotidiennement par des frappes israéliennes.
Nous couvrirons également l'actualité en Syrie, en Iran et dans d'autres pays de la région.
Frappe israélienne sur un véhicule près de Jiyé, dans le Chouf
Un drone israélien a pris pour cible ce matin un véhicule près d'une mosquée à Zarout, située entre les localités de Jiyé et Barja, dans le caza du Chouf, à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, faisant un blessé dans un état critique.
La voiture a pris feu, selon les images fournies par notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Le drone israélien continue de surveiller la zone.
Economisez 60% sur votre abonnement annuel !
Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de
215$
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.