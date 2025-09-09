Plus de 1 800 acteurs et producteurs s’engagent à boycotter les institutions cinématographiques israéliennes

Plus de 1 800 acteurs, artistes et producteurs, dont certaines stars hollywoodiennes, ont signé une pétition s'engageant à ne pas collaborer avec les institutions cinématographiques israéliennes, qu’ils considèrent comme complices des crimes commis par l’État hébreu contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Certaines entreprises ont déjà été la cible d’appels au boycott et de manifestations en raison de leurs liens avec le gouvernement israélien, alors que la crise humanitaire et la famine à Gaza, provoquée par l’offensive militaire israélienne, s’aggrave et que les images de Palestiniens affamés, y compris des enfants, suscitent une indignation mondiale.

Opération de blanchiment

« Inspirés par Filmmakers United Against Apartheid, qui avaient refusé de projeter leurs films dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, nous nous engageons à ne pas projeter de films, à ne pas apparaître ni collaborer avec les institutions cinématographiques israéliennes – y compris festivals, salles, chaînes de diffusion et sociétés de production – impliquées dans le génocide et l’apartheid contre le peuple palestinien », peut-on lire dans le texte.

L’engagement précise qu’il ne s’agit pas d’appeler à cesser de travailler avec des individus israéliens, mais que « l’appel s’adresse aux professionnels du cinéma pour qu’ils refusent de collaborer avec les institutions israéliennes complices des violations des droits humains commises par Israël ». Selon le texte, les institutions cinématographiques israéliennes se sont livrées à une « opération de blanchiment ou de justification » des abus commis contre les Palestiniens. La pétition rappelle l’avis rendu l’an dernier par la Cour internationale de Justice (CIJ) jugeant illégale l’occupation des territoires palestiniens par Israël, ainsi que les conclusions de nombreux experts et universitaires en droits humains, selon lesquelles l’offensive militaire israélienne menée depuis près de deux ans dans la bande de Gaza s’apparente à un génocide.

Parmi les signataires figurent notamment plusieurs acteurs hollywoodiens de premier plan, dont Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Riz Ahmed, Javier Bardem ou encore Cynthia Nixon.

Le gouvernement israélien avait par le passé rejeté les appels au boycott de ses institutions, les qualifiant de « discriminatoires » et d'« antisémites ».

La semaine dernière, The Voice of Hind Rajab, un film retraçant l’histoire d’une fillette palestinienne de cinq ans tuée par les forces israéliennes à Gaza l’an dernier, a reçu le Lion d'argent au Festival de Venise, ainsi qu'une standing ovation. Brad Pitt et Joaquin Phoenix en étaient parmi les producteurs exécutifs.

L’offensive israélienne contre la bande Gaza a tué au moins 64 522 personnes depuis octobre 2023, entraîné le déplacement de l'ensemble de la population de l’enclave, tout en provoquant une famine ayant fait près de 400 morts, selon le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne.

Cet article est une traduction d'un texte publié en anglais par l'agence Reuters.