Politique - Monopole des armes

Conseil des ministres : Raggi réfute toute équivoque sémantique, Berry se dit « rassuré »

Le cabinet a usé d'une tournure linguistique pour éviter d’adopter formellement le plan de l’armée et ne pas froisser complètement le tandem chiite, notamment le Hezbollah.

OLJ / le 08 septembre 2025 à 13h11

Conseil des ministres : Raggi réfute toute équivoque sémantique, Berry se dit « rassuré »

Des partisans du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth suite au Conseil des ministres vendredi 5 septembre 2025. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour.

La divergence d'interprétations concernant la décision du gouvernement libanais vendredi d'« endosser » le plan de l'armée sur le monopole des armes continue de satisfaire tous les parties. Le président du Parlement Nabih Berry s'est ainsi dit dimanche soir « rassuré », tandis que le ministre des Affaires étrangères, proche des Forces Libanaises (FL), Joe Raggi s'est félicité lundi matin de la « décision relative au monopole d’État sur les armes », rejetant toute équivoque sémantique. 

Le cabinet a usé d'une tournure linguistique pour éviter d’adopter formellement le plan de l’armée et ne pas froisser complètement le tandem chiite, notamment le Hezbollah. « L'utilisation de la formule selon laquelle le gouvernement a +bien accueilli+ le plan de l'armée figurant dans le dernier communiqué du Conseil des ministres équivaut à une approbation », a tranché lundi à Radio Liban Libre le ministre des Affaires étrangères. Il souligne que « dans les communiqués officiels, il arrive parfois que l’on emploie des expressions diplomatiques ».

« La décision relative à l’exclusivité des armes a été prise et il n’y aura pas de retour en arrière. Nous aurions souhaité que le délai fixé par le Conseil des ministres soit respecté, mais notre confiance dans l’armée est grande et nous sommes certains qu’elle accomplira ce qui est nécessaire » a-t-il conclu. Pour rassurer le Hezbollah et éviter que ce dernier ne recoure à la rue, voire à la guerre civile, le gouvernement a fait des concessions vendredi, par rapport aux décisions gouvernementales des 5 et 7 août. « Dans la pratique, la date limite du 31 décembre (pour le désarmement effectif du Hezbollah, NDLR) n'existe plus », a confié une source source gouvernementale à L'Orient-Le Jour.

Le président du Parlement Nabih Berry, figure politique du tandem chiite, a quant à lui déclaré dimanche dans un entretien au journal an-Nahar qu’il était « rassuré par les conclusions du communiqué du gouvernement, qui ont permis d’éviter au pays une grande discorde », soulignant que « l’unité interne reste l’essentiel ». M. Berry a ajouté avoir dit à l'émissaire américain Tom Barrack, à Beyrouth il y a dix jours, qu'« Israël est toujours en guerre, n’a pas cessé son agression et n’a pas respecté l’accord de cessez-le-feu », entré en vigueur le 27 novembre 2024.

Selon nos informations, le président du Parlement avait tenté dans les jours précédant la tenue du Conseil des ministres de pousser le gouvernement à simplement prendre acte du plan de l'armée, afin de rassurer le Hezbollah. « Ce n'est pas ce qui s'est passé au final, puisque nous avons décidé de nous féliciter du plan de l'armée et donc de lancer sa mise à exécution, notamment via la rédaction de rapports mensuels », a expliqué la source gouvernementale précitée à notre rédaction.

commentaires (2)

C'est de l’enfumage officiel qui donne du temps á la milice pour continuer á tenir les libanais en otage.

Moi

15 h 11, le 08 septembre 2025

Commentaires (2)

  • C'est de l’enfumage officiel qui donne du temps á la milice pour continuer á tenir les libanais en otage.

    Moi

    15 h 11, le 08 septembre 2025

  • L’hypocrisie à son comble. Personne n’ose dire les choses telles qu’elles sont. On préfère détourner le regard. C’est tout à fait oriental voire arabe. Tout le monde sait de quoi il s’agit mais personne n’ose le dire franchement. On passe par des détours linguistiques et flous artistiques pour ne pas être clair et limpide. Résultat ? On ne fait que reporter le conflit puisque chacun va interpréter le texte comme cela l’arrange…pauvres niais que nous sommes… et ils appellent ceci « Unité nationale«  BASEE SUR DES MENSONGES et REPORT DE DÉCISIONS

    LE FRANCOPHONE

    13 h 41, le 08 septembre 2025

