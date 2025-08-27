Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Diplomatie

Tournée américaine à Beyrouth : le contre-pas devra attendre

Le message US peut être résumé en une seule phrase : pas de retrait israélien du Liban-Sud avant le désarmement complet du Hezbollah.

OLJ / Par La rédaction de « L’OLJ », le 27 août 2025 à 00h00

Tournée américaine à Beyrouth : le contre-pas devra attendre

Tom Barrack et sa délégation reçus par le président du Parlement, Nabih Berry, à Aïn el-Tiné, le 26 août 2025. Mohammad Yassine/L'OLJ

C’est une délégation américaine en bonne et due forme. L’émissaire américain Tom Barrack, accompagné de l’envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient Morgan Ortagus et de plusieurs sénateurs, dont Lindsay Graham et Jeanne Chahine, a mené mardi une tournée auprès des responsables libanais dans le cadre des tractations pour un retour au calme à la frontière libano-israélienne. S’il a différé dans la forme entre chacun des membres de cette délégation, le message américain peut être résumé en une seule phrase : pas de retrait israélien du Liban-Sud avant le désarmement complet du Hezbollah. Une position radicale qui déçoit à Beyrouth, à l’heure où les responsables libanais ont fait le pari que la décision du Conseil des ministres concernant le monopole des armes allait faire fléchir la position israélienne, selon le...
C’est une délégation américaine en bonne et due forme. L’émissaire américain Tom Barrack, accompagné de l’envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient Morgan Ortagus et de plusieurs sénateurs, dont Lindsay Graham et Jeanne Chahine, a mené mardi une tournée auprès des responsables libanais dans le cadre des tractations pour un retour au calme à la frontière libano-israélienne. S’il a différé dans la forme entre chacun des membres de cette délégation, le message américain peut être résumé en une seule phrase : pas de retrait israélien du Liban-Sud avant le désarmement complet du Hezbollah. Une position radicale qui déçoit à Beyrouth, à l’heure où les responsables libanais ont fait le pari que la décision du Conseil des ministres concernant le monopole des armes allait faire...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut