Tournée américaine à Beyrouth : le contre-pas devra attendre

C’est une délégation américaine en bonne et due forme. L’émissaire américain Tom Barrack, accompagné de l’envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient Morgan Ortagus et de plusieurs sénateurs, dont Lindsay Graham et Jeanne Chahine, a mené mardi une tournée auprès des responsables libanais dans le cadre des tractations pour un retour au calme à la frontière libano-israélienne. S’il a différé dans la forme entre chacun des membres de cette délégation, le message américain peut être résumé en une seule phrase : pas de retrait israélien du Liban-Sud avant le désarmement complet du Hezbollah. Une position radicale qui déçoit à Beyrouth, à l’heure où les responsables libanais ont fait le pari que la décision du Conseil des ministres concernant le monopole des armes allait faire...

