« Ce qui se rapproche le plus de la réalité » : une base d'entraînement en Israël, réplique d'un village du Liban-Sud

L’armée israélienne a inauguré cette semaine dans le nord du pays un vaste site d’entraînement au tir réel, conçu comme « une réplique d’un village du Liban-Sud », selon un communiqué militaire et des informations du média israélien Ynet.

Surnommé « Little Lebanon », c'est-à-dire « Petit Liban », le complexe a été construit sur les ruines de Zaarour, un village situé sur le plateau du Golan annexée par l'État hébreu, où l'armée israélienne s’exerçait déjà par le passé, rapporte Ynet. Ce nouveau site est présenté comme l’équivalent nordique de « Little Gaza », le faux village palestinien de la base de Tze’elim, dans le Néguev.

« L’installation reproduit les caractéristiques d’un village du Liban-Sud, avec des immeubles à plusieurs étages, des bunkers fortifiés, des ruelles étroites, des décombres et des tunnels souterrains », indique le communiqué publié sur le site de l'armée. Contrairement à Tze’elim, ce site permet aux unités de s’exercer avec de vraies munitions et d’effectuer des explosions en conditions réelles.

Des zones de décombres

« C’est ce qui se rapproche le plus de la réalité », a affirmé le lieutenant-colonel Zohar - dont le nom complet n'a pas été divulgué - responsable de la formation au sein du commandement des forces terrestres et officier superviseur du projet. « Nous avons tiré les leçons de la manœuvre de l’an dernier contre le Hezbollah – de nos erreurs comme de nos réussites – et nous avons conçu ce site pour en tenir compte. Même les petits détails, comme les arbustes, les rochers ou le relief, reflètent ce que les soldats rencontrent réellement sur le terrain », a-t-il poursuivi, tandis que l'armée de l’État hébreu fait état de « zones de décombres » sur le site. La bande frontalière au Liban-Sud a été lourdement détruite, suite aux frappes aériennes et aux opérations de destruction de bâtiments voire de quartiers entiers, conduits par les militaires israéliens en territoire libanais.

Lors de la guerre de treize mois entre Israël et le Hezbollah, ce dernier est sorti fortement affaibli sur le plan militaire. Si ses combattants étaient réputés aguerris dans les affrontements de terrain, le conflit a montré la supériorité technologique de l’armée israélienne, qui a effectué des frappes ciblées d’une intensité et d’une précision accrues.

Le site intègre aussi un système numérique avancé de retour d’expérience. Des dizaines de caméras et de dispositifs d’enregistrement ont été installés dans les rues, ruelles et bâtiments, permettant aux commandants et aux soldats de revoir leurs communications, leurs manœuvres et leurs erreurs, ajoute la même source.

« La semaine dernière, le premier exercice militaire s'est tenu sur le site, avec la participation des forces de la 7e Brigade, de la 401e et de l'École de commandos », a précisé l'armée israélienne sur son site. Il simulait une opération de combat visant à capturer le complexe à l'aide de véhicules d'infanterie et de blindés.

Entraînements « avant tout déploiement »

Avant de prendre position dans le secteur nord du pays, soit à la frontière avec le Liban, « les forces s'entraîneront dans ce complexe, qu'il s'agisse d'assauts à pied, d'avancées en véhicules blindé de transport de troupes ou de pilotage de drone. » La « taille unique » des infrastructures permet des entraînements « à grande échelle.

L’armée israélienne a ajouté que l’utilisation de différents types de munitions au cours des entraînements impose un suivi constant afin de garantir le bon fonctionnement de l’installation. « Avant chaque séance d’entraînement, nous disposons des cibles jetables près des infrastructures, qui absorbent l’essentiel des tirs, obus et munitions », a expliqué un lieutenant-colonel.

Malgré l'accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre 2024, l'armée israélienne continue d'occuper au moins six positions en territoire libanais le long de la frontière, et attaque presque quotidiennement le Liban-Sud ainsi que la Békaa.