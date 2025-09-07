Vents violents et difficultés d'accès : les pompiers peinent à éteindre un vaste incendie dans le Akkar

Un incendie de grande ampleur s’est déclaré dimanche à l'aube dans la localité de Ouyoun el-Samak, sur les rives du fleuve de Nahr el-Bared, à la limite des régions du Akkar et de Minié-Denniyé. La Défense civile peine à le maîtriser en raison des vents qui soufflent sur cette région, rapporte notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak.

Les flammes se sont rapidement propagées à cause des vents violents, gagnant des forêts de pins et oliveraies de la région de Safinet el-Qaitaa (Akkar). Pour tenter de circonscrire le feu, les équipes de pompiers de la Défense civile doivent faire face aux difficultés d’accès au site, rendant l’opération particulièrement complexe. Des hélicoptères de l’armée libanaise sont intervenus pour soutenir les opérations d’extinction du feu.

Les raisons de cet incendie restent pour l'instant inconnues. De nombreux sinistres ont dévasté plusieurs régions du Liban depuis le début de l'été, notamment durant le mois d'août au cours duquel sévissait une forte vague de chaleur après un hiver particulièrement sec.