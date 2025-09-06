Rénovation de la gare ferroviaire de Mar Mikhaël : ce que l’on sait de l’avancée du projet

En visite au Liban pour faire le point sur le travail accompli par l’Agence onusienne pour l’éducation et la culture (Unesco) au cours des cinq dernières années, Audrey Azoulay, sa directrice générale, a visité le site de l’ancienne gare ferroviaire de Mar Mikhaël, à Beyrouth. L’espace industriel, datant de 1894 et abandonné durant la guerre civile (1975-1990), fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de rénovation, dont la première pierre a été posée jeudi 4 septembre par Audrey Azoulay, aux côtés de Ghassan Salamé, ministre de la Culture, Fayez Rassamny, ministre des Travaux publics, Silvia Tozzi, chargée d’affaires à l’ambassade d’Italie, Ziad Chaya, directeur général de l’Office des chemins de fer et des transports en commun (OCFTC), ainsi que Sarkis Khoury, directeur général des...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte