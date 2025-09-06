Menu
Société - Patrimoine

Rénovation de la gare ferroviaire de Mar Mikhaël : ce que l’on sait de l’avancée du projet

Avec plus de 45 millions de dollars investis dans divers projets depuis 2020, Beyrouth constitue l’une des plus grandes opérations de réhabilitation urbaine de l’histoire de l’Unesco.

Par Lisa GOURSAUD, le 06 septembre 2025 à 00h00

Rénovation de la gare ferroviaire de Mar Mikhaël : ce que l’on sait de l’avancée du projet

La pose de la première pierre du projet de réhabilitation de la gare de Mar Mikhaël, à Beyrouth, par Fayez Rasamny, ministre des Travaux publics, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, Ghassan Salamé, ministre de la Culture et Silvia Tozzi, chargée d’affaires à l’ambassade d’Italie, le 4 septembre 2025. Photo partagée par le ministère libanais de la Culture sur Facebook

En visite au Liban pour faire le point sur le travail accompli par l’Agence onusienne pour l’éducation et la culture (Unesco) au cours des cinq dernières années, Audrey Azoulay, sa directrice générale, a visité le site de l’ancienne gare ferroviaire de Mar Mikhaël, à Beyrouth. L’espace industriel, datant de 1894 et abandonné durant la guerre civile (1975-1990), fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de rénovation, dont la première pierre a été posée jeudi 4 septembre par Audrey Azoulay, aux côtés de Ghassan Salamé, ministre de la Culture, Fayez Rassamny, ministre des Travaux publics, Silvia Tozzi, chargée d’affaires à l’ambassade d’Italie, Ziad Chaya, directeur général de l’Office des chemins de fer et des transports en commun (OCFTC), ainsi que Sarkis Khoury, directeur général des Antiquités. « Cette gare, qui renaît...
