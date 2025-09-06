Le contrat entre la BDL et K2 Integrity fait l’objet d’un signalement au parquet

Le contrat annoncé en juillet dernier entre la Banque du Liban (BDL) et la société américaine K2 Integrity est désormais à l’origine d’un nouveau bras de fer politico-judiciaire. Le parquet financier a été saisi le 2 septembre par une experte en lutte contre la corruption, Nathalie Rita Sabbagh, d’un signalement demandant l’annulation du contrat et la suspension de son exécution, au motif que celui-ci est contraire aux textes régissant la commande publique. « Suite à cette saisine, le procureur s'est déjà penché sur le dossier », indique une source judiciaire à L'Orient-Le Jour.L’affaire éclate avant même l'officialisation de la signature par la BDL, lorsque, le 27 mai dernier, la députée Paula Yacoubian adresse une question parlementaire au président du Conseil, Nawaf Salam, et au ministre...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte