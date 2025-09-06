Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Marchés publics

Le contrat entre la BDL et K2 Integrity fait l’objet d’un signalement au parquet

L’Autorité des marchés publics a conclu que ce contrat de gré à gré passé avec ce cabinet spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière contrevenait aux textes en vigueur.

Par Mounir YOUNES, le 06 septembre 2025 à 00h00

Le contrat entre la BDL et K2 Integrity fait l’objet d’un signalement au parquet

Le frontispice de la Banque du Liban. Photo d'archives João Sousa/L'Orient-Le Jour

Le contrat annoncé en juillet dernier entre la Banque du Liban (BDL) et la société américaine K2 Integrity est désormais à l’origine d’un nouveau bras de fer politico-judiciaire. Le parquet financier a été saisi le 2 septembre par une experte en lutte contre la corruption, Nathalie Rita Sabbagh, d’un signalement demandant l’annulation du contrat et la suspension de son exécution, au motif que celui-ci est contraire aux textes régissant la commande publique. « Suite à cette saisine, le procureur s'est déjà penché sur le dossier », indique une source judiciaire à L'Orient-Le Jour.L’affaire éclate avant même l'officialisation de la signature par la BDL, lorsque, le 27 mai dernier, la députée Paula Yacoubian adresse une question parlementaire au président du Conseil, Nawaf Salam, et au ministre des Finances, Yassine Jaber, pour...
Le contrat annoncé en juillet dernier entre la Banque du Liban (BDL) et la société américaine K2 Integrity est désormais à l’origine d’un nouveau bras de fer politico-judiciaire. Le parquet financier a été saisi le 2 septembre par une experte en lutte contre la corruption, Nathalie Rita Sabbagh, d’un signalement demandant l’annulation du contrat et la suspension de son exécution, au motif que celui-ci est contraire aux textes régissant la commande publique. « Suite à cette saisine, le procureur s'est déjà penché sur le dossier », indique une source judiciaire à L'Orient-Le Jour.L’affaire éclate avant même l'officialisation de la signature par la BDL, lorsque, le 27 mai dernier, la députée Paula Yacoubian adresse une question parlementaire au président du Conseil, Nawaf Salam, et au ministre...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut