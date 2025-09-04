Image du mois

Sebastião Salgado (1944-2025) Surmédiatisé, mais pour de bonnes causes, le photographe Sebastião Salgado, décédé récemment, a en particulier couvert la famine en Éthiopie et au Sahel, ainsi que le génocide rwandais et illustré la réalité sociale des plus humbles dans le monde. Il est également connu pour ses photographies en Amazonie et sur la mine d’or de Serra Pelada, dans le district de la municipalité de Curionópolis, au sud-est de l’État du Pará, à 430 kilomètres au sud de l’embouchure du fleuve Amazone (illustration). Si son travail a largement contribué à sensibiliser le grand public aux questions environnementales et humanitaires, il n’en reste pas moins que son esthétisation de la misère est sujet à controverse, tout comme ses collaborations avec des entreprises du luxe ou le géant minier Vale International SA. Son œuvre, d’une grande beauté formelle, toute en noir et blanc, restera néanmoins le témoignage visuel puissant d’une époque.

