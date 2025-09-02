« Carole » : une campagne de sécurité du ministre de la Santé dans les crèches

Le ministre de la Santé Rakan Nassereddine a lancé vendredi, en collaboration avec la Croix-Rouge libanaise et le Centre d’orientation des politiques de l’AUB KP2, une campagne en faveur d’un renforcement des critères de sécurité dans les crèches privées. Le ministre a donné à cette initiative le nom de « Carole », qui est celui d’une fillette ayant perdu la vie dans une crèche.

Le décès de la fillette de quatre mois dans une crèche du Kesrouan avait été annoncé le 30 avril 2025 par le ministère, et l’établissement avait été fermé. La cause immédiate du décès, selon le médecin légiste ayant examiné le corps de la fillette, était « l’asphyxie provoquée par le reflux de lait et l’obstruction des voies respiratoires ». Une enquête avait été ouverte.

Expliquant le lancement de la campagne, M. Nassereddine a assuré qu’elle vise à « mettre au point des critères précis qui seront imposées aux crèches ». Il a précisé que « 121 garderies dans le pays n’ont pas répondu aux sollicitations du ministère de la Santé concernant un renouvellement de leur licence », s’engageant à « fermer toute crèche qui ne se conformera pas aux critères requis ».

Le ministre a annoncé notamment qu’un processus d’accréditation sera appliqué aux crèches, comme il l’est pour les hôpitaux, et que celles-ci seront soumises à des examens réguliers.

De son côté, Sylvie Mechantaf, mère de la petite Carole, a prononcé un émouvant discours dans lequel elle a assuré que la mort de sa petite fille, qui l’a plongée dans le désespoir, l’a également encouragée à s’engager dans un combat pour la sécurité de tous les autres enfants.