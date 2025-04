Fermeture d’une crèche dans le Kesrouan après le décès d’une fillette

Le ministère libanais de la Santé a annoncé, mercredi, la fermeture d’une crèche dans le Kesrouan, à la suite du décès d’une fillette de 4 mois. « Suite à l’annonce du décès d’une fillette dans une crèche, une délégation du ministère, accompagnée du médecin légiste du Kesrouan, s’est immédiatement rendue sur place, indique le ministère. Conformément aux directives du ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, la crèche a été notifiée de sa fermeture immédiate. »

Le ministère précise que M. Nassereddine a transmis le dossier aux autorités compétentes afin qu’une enquête soit ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Selon des médias locaux, la famille de la fillette de 4 mois a diffusé un communiqué dans lequel elle révèle que l’enfant a été transférée d’une crèche à Zouk Mosbeh vers un hôpital, où le médecin urgentiste a confirmé qu’elle était arrivée «sans pouls et bleue». Malgré 45 minutes de tentatives de réanimation, l’enfant n’a pu être sauvée. « La cause immédiate du décès, selon le rapport du médecin légiste, est l’asphyxie provoquée par le reflux de lait et l’obstruction des voies respiratoires », précise le communiqué.

Cet incident intervient alors que la semaine dernière, le ministère de la Santé, en partenariat avec l’Unicef et en collaboration avec l’Université américaine de Beyrouth (AUB), avait lancé une « Politique de protection de l'enfant dans les crèches », une première au Liban.