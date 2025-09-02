Saisie record de cocaïne au Liban : un navire brésilien intercepté au port de Tripoli

Le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar a annoncé mardi la saisie au port de Tripoli, au Liban-Nord, de « la plus grande quantité de cocaïne introduite en contrebande » dans le pays depuis le Brésil.

« Nous avons saisi la plus grande quantité de cocaïne introduite en contrebande au Liban via un navire en provenance du Brésil à destination du port de Tripoli », a annoncé le ministre Hajjar, selon des propos rapportés par les médias locaux. Selon lui, la drogue « était dissimulée dans des bidons d’huiles et de graisses ». « Deux individus ont été arrêtés dans le cadre de cette opération et d’autres complices sont poursuivis », a-t-il ajouté, notant qu'une enquête est en cours. Il a dans ce cadre remercié l’Arabie saoudite pour « ses efforts et sa coordination ». « Nous travaillons avec acharnement et avec toutes les capacités dont nous disposons. Nous n’accepterons pas que le Liban devienne un passage pour la contrebande de stupéfiants », a-t-il conclu.

Les autorités libanaises ont dernièrement renforcé la lutte contre le trafic de drogue, à l'origine de la crise politico-diplomatique avec les pays du Golfe au cours des dernières années. Fin août, les Forces de sécurité intérieure (FSI) avaient arrêté à l’Aéroport international de Beyrouth, dans le cadre d’une coopération conjointe avec les autorités qataries, un ressortissant brésilien, qui a tenté de faire passer de la cocaïne en avalant 133 capsules pour un poids total de 1,8 kg de produit. L’armée libanaise avait de son côté annoncé dernièrement le démantèlement d'une importante usine de fabrication de pilules de captagon à Yammouné, dans la région de Baalbeck (Békaa), « l’une des plus grandes usines saisies à ce jour ».