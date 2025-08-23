Un Brésilien arrêté à l’aéroport de Beyrouth pour avoir tenté de faire passer 1,8 kg de cocaïne

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé samedi l’arrestation à l’Aéroport international de Beyrouth d'un ressortissant brésilien, qui a tenté de faire passer de la cocaïne en avalant 133 capsules pour un poids total de 1,8 kg de produit.

« Dans le cadre d’une coopération conjointe avec les autorités qataries, le Bureau central anti-stupéfiants a reçu des informations concernant un Libanais de 42 ans qui tentait de faire passer des produit stupéfiants au Liban après avoir avalé des capsules », a indiqué la police dans un communiqué, notant que l'homme était arrivé du Brésil à bord d'un vol Qatar Airways et devait atterrir à la date mentionnée. »

« Une patrouille du bureau a été dépêchée à l’aéroport, où le suspect a été appréhendé », poursuit le texte. « La fouille de ses bagages n'a permis de déceler aucune substance interdite, mais pendant son interrogatoire, l'individu a reconnu avoir avalé une quantité de capsules de cocaïne. Il a ensuite été confirmé qu’il avait ingéré 133 capsules pour un poids total d’environ 1 800 grammes de produit », ont rapporté les FSI.

Vendredi, la police de l'aéroport avait annoncé avoir saisi 20 kg de comprimés de Captagon dans les bagages de quatre ressortissants turcs qui se rendaient au Koweït.

L’armée libanaise a récemment annoncé avoir démantelé une importante usine de comprimés de Captagon à Yammouné, dans la région de Baalbeck (Békaa), la qualifiant de « l’une des plus grandes usines saisies à ce jour ».