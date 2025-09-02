Deux blessés après la chute d’un parapente à Harissa

En plein vol, un Libanais et un Irakien ont chuté lundi de leur parapente dans la forêt de Harissa (Kesrouan). Il s'agit du quatrième incident de ce genre en quatre mois. Arrivée sur les lieux, la Défense civile a annoncé dans un communiqué avoir secouru les deux personnes, souffrant chacune de « diverses blessures ». Elle a précisé que « l’une d’elles est restée accrochée à un arbre, tandis que l’autre est tombée au sol ».

Suite à ce nouvel incident, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nora Bairakdarian, a suspendu mardi les licences de quatre associations –Northern Eagles Association, Cedars Paragliding Association, Lebanese Paragliding Association et Delta Sports Association – pour non-respect d’une décision ministérielle prise le 25 août, selon l’Agence nationale d’information, leur imposant de transmettre la liste des pilotes accrédités pour les vols en solo et en tandem, ainsi que leurs certificats. La suspension restera en vigueur jusqu’à leur régularisation.

Contacté mardi par L’Orient Today, Wissam Chartouny, vice-président du Lebanese Paragliding Club — différent de l’association mentionnée dans la décision ministérielle — a indiqué que les personnes impliquées pratiquaient le parapente en tandem, une forme de vol où deux personnes évoluent ensemble sous la même aile : l’une en tant que pilote (l’instructeur), l’autre comme passager. En mai dernier, un jeune homme pratiquant ce même type de vol était décédé après une chute, également au-dessus de la baie de Jounieh. Son harnais n'aurait pas été correctement attaché.

Selon Wissam Chartouny, qui détient un certificat de l’Association des pilotes et instructeurs de parapente, l’accident survenu lundi à Harissa est dû au fait que l’activité a été réalisée après 18h, au moment où les vents changent de direction et rendent tout vol compliqué. Il souligne également que de nombreux accidents ont eu lieu cette année car « certaines personnes qui n’ont aucun certificat agissent comme instructeurs et qu'il n’existe aucun contrôle de la part des autorités compétentes ».

Le mois dernier, Omar Sinjer, un parapentiste évoluant au-dessus de la baie de Jounieh, est décédé après être tombé en mer lors de manœuvres acrobatiques. En conséquence, Nora Bairakdarian a interdit la pratique du parapente acrobatique en raison de l’absence de cadre légal autour de ce sport. Un autre parapentiste a également été blessé la semaine dernière après une chute lors d’un vol à Jbeil.