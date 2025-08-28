Un nouvel accident de parapente, cette fois à Jbeil

Un nouveau parapentiste s’est blessé après une chute en plein vol à Jbeil, selon des informations confirmées à L’Orient-Le Jour par deux professionnels du milieu ayant requis l'anonymat.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des secouristes de la Croix-Rouge en train d'intervenir sur des rochers côtiers situés près de la plage publique d'el-Bahsa, avec ce qui semble être la voile d’un parapente ou un parachute à proximité. Une autre vidéo, prise d'une position plus élevée, montre des personnes intervenant sur place, vraisemblablement avant l'arrivée des secours. Elles entourent le parapentiste qui apparaissait vivant et conscient. Les deux vidéos ont été authentifiées par une troisième source. La Croix-Rouge n’a pas encore commenté l’incident. Selon notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak, le parapentiste a été emmené à l'Hôpital Notre Dame Maritime

Il y a une semaine, la ministre libanaise de la Jeunesse et des Sports, Nora Baïrakdarian, avait décidé d'interdire la pratique du parapente acrobatique faute de cadre légal protégeant la discipline, après qu’un parapentiste professionnel, Omar Sinjer, s’est tué à la suite d’une chute de 300 mètres dans la mer. Son parachute ne s’était pas ouvert. En mai dernier, un autre jeune homme avait trouvé la mort lors d’un vol en parapente en tandem avec un professionnel, également au-dessus de la baie de Jounié. Apparemment mal attaché, le harnais avait cédé.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère a assuré « suivre de près les détails de l’incident survenu dans la région de Jbeil » et « attend les résultats des enquêtes officielles afin de vérifier la nature de l’activité pratiquée par le pilote et de déterminer si celle-ci a été réalisée de manière autonome ou avec l’autorisation d’une association agréée par le ministère, surtout après qu’il a été constaté qu’il utilisait des équipements liés à la pratique de l’Acro-paragliding, interdite au Liban en vertu de la circulaire n° 456/W du 22 août 2025 émise par le ministère ».