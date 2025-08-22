La ministre des Sports confirme l'interdiction du parapente acrobatique au Liban

La ministre de la Jeunesse et des Sports au Liban, Nora Baïrakdarian, a confirmé, dans une circulaire publiée vendredi, l’interdiction du parapente acrobatique au Liban, faute de cadre légal encadrant la discipline.

Cette décision intervient après la mort mercredi de Omar Sinjer, un parapentiste qui survolait la baie de Jounié (Kesrouan) et effectuait des figures acrobatiques, lorsqu'il s’est écrasé après une chute de 300 mètres dans la mer, son parachute ne s’étant pas ouvert.

Rappelant que la décision n°90 du 26 juillet 2007 prévoit uniquement l'autorisation de deux types d’activités d’aéronautique en plein air : le parapente et le deltaplane, la circulaire publiée vendredi a confirmé l'interdiction du parapente acrobatique et souligné qu'elle s'applique au « pratiquant » de l'activité, à « celui qui en facilite la pratique, ainsi qu’au responsable de la plateforme de décollage » et que toute violation de la circulaire entraînera une « décision administrative » et « des poursuites pénales à l’encontre des contrevenants ». Les licences pour la pratique du parapente sont normalement délivrées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Suite à la mort de Omar Sinjer, la ministre Baïrakdarian s'était entretenue jeudi avec les propriétaires des clubs de parapente, au sujet des mesures de sécurité et de la réglementation de ce sport.

Un projet a également été présenté aux 13 clubs présents lors de la réunion, prévoyant la création d’un comité spécialisé pour les sports aériens, la mise à jour des lois et réglementations et l’établissement d’une fédération libanaise de sports aériens. Le communiqué note toutefois que ces changements dans la réglementation n’incluent pas la pratique du parapente acrobatique, qui a coûté la vie à Omar Sinjer.

En mai dernier, un jeune homme avait trouvé la mort lors d’un vol en parapente en tandem avec un professionnel, également au-dessus de la baie de Jounié. Apparemment mal attaché, le harnais avait cédé.