Les FSI arrêtent des membres d’un gang qui avaient monté une arnaque pour voler des téléphones

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé mardi l’arrestation de quatre personnes, trois ressortissants syriens et un Libanais, présumés membres d’un gang spécialisé dans l’escroquerie de magasins de téléphones portables dans la région de Jdeidé, à la sortie nord de Beyrouth. Selon le communiqué des FSI, les suspects passaient commande via des services de livraison, puis s’emparaient des téléphones commandés des livreurs une fois arrivés à destination ou effectuaient des faux paiements, toujours d'après les FSI.

L’enquête a été ouverte le 20 août 2025, après que des informations sont parvenues à la brigade judiciaire de Jdeidé, relevant de l’unité de police judiciaire, au sujet de plusieurs individus soupçonnés d’escroquer des magasins de téléphones portables, indique la même source. Deux ressortissants syriens, A.M. (né en 2003) et A.Gh. (né en 2005) ont été arrêtés à bord d'une moto sur l'autoroute de montagne reliant Nahr el-Mot à Baabdat lors d’une embuscade montée par la brigade judiciaire de Jdeidé.

« Lors de leur fouille, il a été trouvé en leur possession un téléphone portable utilisé pour communiquer avec un numéro étranger en vue d’exécuter des opérations frauduleuses. Au cours de l’interrogatoire, le premier a reconnu avoir planifié ces opérations avec le second », indique le communiqué. En perquisitionnant leurs domiciles, les forces de l’ordre ont découvert une valise appartenant au frère de A.M. contenant dix téléphones portables, ainsi que trois autres téléphones dans la maison de A.G.

Des poursuites ont été engagées à leur encontre et ils ont été incarcérés, tandis que les objets en leur possession ont été saisis. Deux autres personnes impliquées dans cette affaire ont également été arrêtées : un Syrien, B.M. (né en 2000) et un Libanais A.J. (né en 1989), mais les FSI n'ont pas donné de détails sur les suites données à leur arrestation.