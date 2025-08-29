Damour : un homme tué par balle après un viol présumé

Un homme, K.B.M., a été tué par balle jeudi à Damour (Chouf) alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Grièvement blessé, il a succombé à ses blessures peu après. Selon une source sécuritaire contactée par L'Orient Today, il s’agirait d’un « crime d’honneur » : le père de l’auteur présumé des tirs a affirmé dans une vidéo que K.B.M. avait violé sa fille et que son fils n’avait pas l’intention de le tuer. L’enquête se poursuit et les auteurs n'ont pas encore été arrêtés, a précisé cette même source.

Dans la soirée de jeudi, des médias locaux ont rapporté que des personnes avaient bloqué l’autoroute de Damour pour protester contre ce meurtre. On ignore pour l’heure si la situation reste tendue dans la région. La municipalité de Damour n’a pas pu être jointe pour commenter. Vendredi, le parti Kataëb a condamné « ce crime odieux », révélateur « de l’effondrement sécuritaire et de l’absence d’autorité et de prestige de l’État ».

Un « crime d’honneur » est commis en réaction à un comportement perçu, par certains, comme ayant déshonoré la famille et violé un supposé « code d’honneur ». Le Conseil de l’Europe préfère parler de « soi-disant crime d’honneur », tandis que l’ONU évoque un « crime commis au nom de l’honneur », soulignant qu’il n’y a pas d’honneur dans le crime.