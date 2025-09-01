Entretien Aoun-Salam à Baabda, à l'aube d'une semaine cruciale

Le président libanais Joseph Aoun a reçu lundi matin au palais de Baabda le Premier ministre Nawaf Salam, à l'entame d'une semaine cruciale pour le pays. Le gouvernement doit en effet étudier, au cours d'un Conseil des ministres vendredi à 15h, le plan préparé par l'armée dont l'objectif est de permettre à l’État de récupérer le monopole des armes, et donc désarmer le Hezbollah ainsi que d'autres milices et les camps palestiniens.

Selon le bureau de presse de la présidence, le chef de l’État et le président du Conseil ont examiné les « résultats de la visite au Caire » de M. Salam la semaine dernière, où il avait rencontré le président Abdel Fattah al-Sissi. Les deux hommes ont en outre évoqué les « préparatifs » du Conseil des ministres de vendredi et « la situation dans le pays ».

Le gouvernement avait mandaté le 5 août l'armée en vue de préparer ce plan de désarmement, avant d'approuver deux jours plus tard le « plan Barrack ». Ce document comprend aussi un volet sur le monopole des armes, parmi d'autres mesures de relance, en échange d'un arrêt des attaques d'Israël contre le Liban et de son retrait des territoires encore occupés dans le Sud.

Le Hezbollah est catégoriquement opposé à tout désarmement et prône le « dialogue », à l'instar de son allié, le chef du mouvement Amal et président de la Chambre Nabih Berry. Ce dernier avait lancé dimanche une nouvelle « initiative » visant à discuter de la question de l'arsenal du Hezbollah. Néanmoins, les responsables du parti chiite se font toujours plus radicaux dans leurs prises de position, allant jusqu'à agiter le spectre du recours à la rue. Le discours du chef du Législatif, prononcé à l'occasion du 47e anniversaire de la disparition en Libye de l'imam Moussa Sadr, avait provoqué une certaine agitation dans la banlieue-sud de Beyrouth, où quelques centaines de partisans en deux-roues ont circulé en convoi dans l'après-midi.