Après avoir brandi la menace de la rue, le tandem chiite fait marche arrière

Alors qu’elle venait à peine d’être annoncée, la mobilisation dans la rue, mercredi au centre-ville de Beyrouth, à l’appel du Hezbollah et d’Amal, a fini par être reportée. Si le tandem chiite a justifié le report par le souci de « préserver la stabilité et afin de laisser place à un dialogue », les raisons semblent plutôt à rechercher au niveau des derniers développements survenus sur la scène diplomatique, à la veille de la visite de l’émissaire américain Tom Barrack.

Ce rassemblement était destiné à protester contre les décisions prises début août par le gouvernement de Nawaf Salam concernant le désarmement des milices. Dans son premier communiqué, le tandem chiite a dit rejeter « ces mesures dictées par des pressions extérieures ». Il a réaffirmé « la légitimité des armes de la résistance comme outil de défense nationale », appelant « à faire de cette mobilisation une journée historique d’unité et de refus de la soumission ». Le second communiqué annonçant le report de la manifestation a été publié quelques heures plus tard.

« Il s’agit d’une démarche symbolique au lendemain de la visite de l’émissaire américain Tom Barrack pour montrer l’ampleur de la participation », avait commenté Kassem Kassir, analyste proche du Hezbollah, pour notre journal peu avant le report de l’événement. Le porte-parole du Hezbollah, Youssef Zein, dément toutefois l’existence d’un lien quelconque avec la visite de l’émissaire US.

Jaridat al-Hourra, un média proche du Hezbollah, a motivé le report par la volonté du tandem chiite de « voir ce qui va ressortir du Conseil des ministres (prévu début septembre) après que l’armée libanaise eut soumis son plan » pour le désarmement des milices. Le média laisse toutefois entendre que le plan qui sera soumis par le commandant en chef de l’armée « ne comportera probablement pas de délai pour le désarmement. C’est ce qui a poussé le tandem à renoncer pour le moment à son mouvement de protestation ».

Message de Berry ?

D’autres raisons seraient liées à l’attitude du chef du mouvement Amal, Nabih Berry, qui tente de jouer les équilibristes entre la position de l’État et celle de son allié. « L’armée est au cœur des espoirs des Libanais en matière de sécurité, de défense de la terre et de l’être humain, et pour la résurrection du Liban », avait déclaré le président du Parlement à l’occasion du 80e anniversaire de l’armée, célébré le 1er août. Le mouvement Amal s’était d’ailleurs abstenu à ce jour de se joindre aux mouvements de rue orchestrés par le Hezbollah, comme pour marquer sa prise de distance de cette pratique qui pourrait conduire à une détérioration de la situation sécuritaire. Nabih Berry aurait donc voulu envoyer un message à l’État comportant une menace de recourir à la rue si celui-ci ne retrouve pas ses efforts à mi-chemin.

M. Berry souhaite toutefois donner (encore) une chance à la diplomatie, conscient des risques qu’impliquerait une nouvelle guerre contre Israël. « Il ne pourra pas supporter le risque d’une nouvelle aventure par les temps qui courent. D’autant que le recours à la rue comporte d’énormes dangers en cas de débordements et de remous sécuritaires, décrypte Ali Amine, analyste hostile au Hezbollah. Il cherche donc à contourner les écueils et sait pertinemment que ses conseils seront entendus par son allié. »

La décision d’ajourner la manifestation a d’ailleurs été prise après les déclarations du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a affirmé que son pays pourrait « réduire sa présence » au Liban-Sud si l’armée libanaise avance dans le chantier du désarmement du Hezbollah. « Le climat régional s’annonce plus positif. Le parti a décidé de voir comment l’horizon va se décanter », précise sous condition d’anonymat un cadre de la formation de Naïm Kassem.

Le communiqué annonçant le report invoque d’ailleurs la nécessité de la retenue. « Cette décision, qui découle d’une compréhension profonde des exigences de la sagesse et du courage, vise à consolider la position officielle, renforcer la paix civile et couper court à toute tentative de déstabilisation », précise le texte qui évoque un contexte dans lequel la « responsabilité nationale » s’impose, d’autant plus que le report « répond aux souhaits des références nationales ». Sauf que, ajoute le communiqué, « notre cause n’est pas reportée. Notre détermination à défendre la souveraineté du Liban, sa dignité, sa résistance et ses armes demeure intacte ».

En même temps, et alors que le tandem faisait un pas en arrière concernant le recours à la rue, le vice-président du Conseil islamique chiite supérieur, cheikh Ali Khatib, a haussé le ton. Dans ce qui semble être un partage de rôles, le dignitaire a publié un communiqué dans lequel il « conseille au gouvernement de ne pas céder aux pressions américaines et de ne pas continuer dans cette mauvaise décision qui risque de pousser le pays vers une discorde que l’ennemi souhaite plus que tout ».