Cette fois-ci, le rendez-vous politico-médiatique annuel de Nabih Berry avec ses alliés et ses adversaires était particulièrement attendu et scruté. En ce 31 août 2025, à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la disparition du fondateur du mouvement Amal, l'imam Moussa Sadr, le président de la Chambre s'est exprimé en sa qualité de leader de facto du tandem chiite mais aussi de négociateur privilégié avec les Américains. Dans un contexte politique tendu et défavorable au duo Amal-Hezbollah, marqué par la polarisation aiguë autour du désarmement du parti de Naïm Kassem, la prise de parole du chef du législatif a tenté, au moins dans la forme, à apaiser les tensions que vit le pays depuis la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l'État. Nabih Berry a en effet appelé à « un dialogue...

effet appelé à « un dialogue...

