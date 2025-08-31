Berry : Oui à un « dialogue consensuel et calme » autour des armes
Il est « intolérable de renvoyer la balle dans le camp de l’armée », avertit le chef du législatif quelques jours avant le Conseil des ministres consacré à l'examen du plan de l'institution militaire pour le désarmement des milices.
Le président de la Chambre, Nabih Berry, prononçant son discours à Aïn el-Tiné, le 31 août 2025. Photo Hassan Ibrahim/Parlement libanais
Cette fois-ci, le rendez-vous politico-médiatique annuel de Nabih Berry avec ses alliés et ses adversaires était particulièrement attendu et scruté. En ce 31 août 2025, à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la disparition du fondateur du mouvement Amal, l’imam Moussa Sadr, le président de la Chambre s’est exprimé en sa qualité de leader de facto du tandem chiite mais aussi de négociateur privilégié avec les Américains. Dans un contexte politique tendu et défavorable au duo Amal-Hezbollah, marqué par la polarisation aiguë autour du désarmement du parti de Naïm Kassem, la prise de parole du chef du législatif a tenté, au moins dans la forme, à apaiser les tensions que vit le pays depuis la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État. Nabih Berry a en effet appelé à « un dialogue...
