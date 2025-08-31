Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Discours

Berry : Oui à un « dialogue consensuel et calme » autour des armes

Il est « intolérable de renvoyer la balle dans le camp de l’armée », avertit le chef du législatif quelques jours avant le Conseil des ministres consacré à l'examen du plan de l'institution militaire pour le désarmement des milices.

Par Yara ABI AKL, le 31 août 2025 à 20h07

Berry : Oui à un « dialogue consensuel et calme » autour des armes

Le président de la Chambre, Nabih Berry, prononçant son discours à Aïn el-Tiné, le 31 août 2025. Photo Hassan Ibrahim/Parlement libanais

Cette fois-ci, le rendez-vous politico-médiatique annuel de Nabih Berry avec ses alliés et ses adversaires était particulièrement attendu et scruté. En ce 31 août 2025, à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la disparition du fondateur du mouvement Amal, l’imam Moussa Sadr, le président de la Chambre s’est exprimé en sa qualité de leader de facto du tandem chiite mais aussi de négociateur privilégié avec les Américains. Dans un contexte politique tendu et défavorable au duo Amal-Hezbollah, marqué par la polarisation aiguë autour du désarmement du parti de Naïm Kassem, la prise de parole du chef du législatif a tenté, au moins dans la forme, à apaiser les tensions que vit le pays depuis la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État. Nabih Berry a en effet appelé à « un dialogue...
Cette fois-ci, le rendez-vous politico-médiatique annuel de Nabih Berry avec ses alliés et ses adversaires était particulièrement attendu et scruté. En ce 31 août 2025, à l'occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la disparition du fondateur du mouvement Amal, l’imam Moussa Sadr, le président de la Chambre s’est exprimé en sa qualité de leader de facto du tandem chiite mais aussi de négociateur privilégié avec les Américains. Dans un contexte politique tendu et défavorable au duo Amal-Hezbollah, marqué par la polarisation aiguë autour du désarmement du parti de Naïm Kassem, la prise de parole du chef du législatif a tenté, au moins dans la forme, à apaiser les tensions que vit le pays depuis la décision du gouvernement de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État. Nabih Berry a en...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut