Le Fateh estime que la dernière remise d’armes des camps palestiniens est la plus importante depuis 1991

Le porte-parole officiel du Fateh, Abdel Fattah Dawla, a indiqué que la remise de la troisième cargaison d’armes par des camps palestiniens qui a eu lieu cette semaine représentait « la plus grande opération de ce type depuis juillet 1991 », date d'un accord de désarmement signé à l'époque entre le Liban et le Fateh. Cette remise comprenait des armes lourdes provenant de la majorité des camps officiellement reconnus - 10 sur les 12, selon la déclaration.

« Cet important effort est dirigé par les forces de sécurité nationale palestiniennes sous la présidence du général Abdel Ibrahim, et en pleine coordination avec les services de sécurité libanais, ce qui confirme la coopération conjointe palestino-libanaise pour atteindre l’objectif convenu, à savoir l’extension l’autorité de l’État libanais sur l’ensemble de son territoire et garantir son monopole sur les armes », a ajouté le responsable.

« Cette étape est mise en œuvre conformément à ce qu’avaient annoncé le président Mahmoud Abbas et le président Joseph Aoun le 21 mai dernier, un accord qui inaugure une nouvelle phase de partenariat fraternel entre les deux peuples, fondée sur le respect de la souveraineté libanaise et le respect des lois libanaises », a-t-il ajouté.

Cet accord, a-t-il poursuivi, « ne se limite pas au seul aspect sécuritaire, mais englobe également l’amélioration des conditions de vie, sociales et économiques des réfugiés palestiniens au Liban (…) sans que cela ne porte atteinte à leur droit au retour ni n’ouvre la porte à leur naturalisation ».