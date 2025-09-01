Vivre en gratitude

Dans le grand théâtre de la vie, tout est transitoire. Les instants, les situations, les liens, les joies...

Rien ne se grave dans le marbre, rien ne se fige dans l’éternité. Trop souvent pourtant, nous nous installons dans l’illusion de la permanence.

Nous croyons que les choses resteront immuables, que les visages familiers continueront à nous entourer, que le confort d’aujourd’hui sera le décor paisible de demain.

Et pourtant… il suffit d’un souffle, d’un imprévu, d’un impondérable, pour que l’équilibre fragile de notre quotidien se brise. Il suffit d’un instant pour que celui ou celle que nous aimons, présent à nos côtés, s’éclipse soudain dans l’absence.

Ne considérez jamais votre situation comme acquise. Aujourd’hui, vous avez peut-être un toit protecteur au-dessus de votre tête, un travail qui subvient à vos besoins, une santé robuste, ou simplement la douceur d’un quotidien stable. Même si tout cela vous semble banal, ceci est un réel privilège. Rien n’assure que demain sera semblable. La vie avance par cycles, imprévisibles et changeants, alternant éclaircies et tempêtes.

Apprenez à accueillir ce que vous possédez avec humilité et gratitude. Apprenez à pardonner aussi, car l’éphémère de l’existence rend la rancune inutile et le pardon libérateur.

Et, surtout, ne prenez jamais les êtres pour acquis. Ce parent qui vous appelle chaque soir pour s’assurer que tout va bien, cet ami prêt à traverser la nuit pour vous épauler, ce compagnon ou cette compagne qui, dans la discrétion des jours ordinaires, vous aime sans relâche, cet employé fidèle qui répète ses gestes avec loyauté… ce sont là des trésors rares. Rien ne les oblige à demeurer à vos côtés : leur affection, leur soutien, leur présence sont des choix, des offrandes renouvelées jour après jour.

Ne laissez pas la routine émousser votre regard. Dites « merci ». Dites « je t’aime ». Merci pour les roses, merci pour les épines, car l’une et l’autre font la beauté du chemin. La gratitude est une source vive : plus vous en témoignez, plus l’univers vous répond et vous comble.

La reconnaissance sincère confère leur valeur aux choses et aux êtres. Elle n’est pas faiblesse, mais lucidité. Car en mesurant ce que nous pourrions perdre, nous apprenons à aimer avec davantage de tendresse, de délicatesse, d’attention.

Souvenez-vous : rien n’est immuable. Ni la situation qui vous rassure, ni les êtres qui marchent à vos côtés. C’est précisément cette fragilité, ce fil ténu, qui rend chaque instant précieux, et chaque lien… irremplaçable.

