Disparition de Moussa Sadr : de nombreuses réactions sur l’absence du « champion de l’unité nationale »

Il y a 47 ans jour pour jour, l’imam Moussa Sadr, fondateur et chef du mouvement chiite Amal, disparaissait sans laisser de traces, avec deux de ses compagnons, le cheikh Mohammad Yacoub et le journaliste Abbas Badreddine, alors qu’ils venaient d’arriver en Libye pour une visite officielle. Depuis, et malgré la chute du régime de Mouammar Kadhafi, le dictateur en place en 1978, au moment des faits, le sort des trois hommes reste inconnu. La commémoration annuelle donne toujours lieu à de nombreuses réactions politiques, mais elle intervient cette année dans des circonstances particulières, suite à la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, qui a laissé ce dernier, principal allié du mouvement Amal avec lequel il forme le tandem chiite, affaibli et amputé de son leadership historique.

Côté officiel, le Premier ministre, Nawaf Salam, a écrit sur son compte X : « À l’occasion de l’anniversaire de la disparition de l’imam Moussa Sadr, nous rappelons la sagesse d’un homme qui a cru au Liban comme patrie définitive pour tous ses enfants et qui a fait de la religion un message de justice et d’unité, non de division et de discorde. Il a appelé à préserver la coexistence et à rejeter les dissensions. Sa présence fut une école de patriotisme et d’humanisme. »

Nawaf Salam est devenu récemment la cible privilégiée des partisans du tandem chiite, suite aux deux décisions de son gouvernement, les 5 et 7 août derniers, de désarmer le Hezbollah afin de monopoliser les armes aux mains de l’État. Le Conseil des ministres a, notamment, demandé à l’armée libanaise de présenter un plan pour la remise des armes de toutes les milices avant la fin de l’année, et ce plan devrait se retrouver sur la table du gouvernement la semaine prochaine.

Réactions chiites et Frangié

La commémoration annuelle de la disparition de l’Imam Sadr fait naturellement réagir les députés du tandem chiite. Pour le député du bloc Amal Qassem Hachem, l’Imam Sadr était « un leader dont l’influence persiste à toute époque où son peuple connaît des souffrances ». « Le moins que l’on puisse faire est de donner à cette commémoration toute sa dimension nationale et humanitaire », car la pensée de Moussa Sadr « apporte une vision et une méthode qui restent une lumière éclairant la voie des Libanais vers l’unité et la coexistence, pour un pays plus juste », a-t-il dit.

Pour sa part, Michel Moussa, également député Amal, a estimé que « les principes et valeurs consacrés par l’Imam Sadr nous poussent à nous en inspirer pour faire face aux défis actuels, notamment la libération du Liban-Sud de l’occupation israélienne et le renforcement de l’unité islamo-chrétienne en vue de construire un État fort et juste ».

Se basant sur une autre interprétation du discours de l'Imam Sadr, le député Melhem al-Houjeiri, bloc du Hezbollah, a déclaré dans un communiqué qu’il y a « un besoin de revenir à la pensée de l’imam Sadr » dans le sens où « il ne faut pas succomber aux pressions extérieures comme le font les autorités libanaises actuelles », dans une apparente référence aux décisions du gouvernement de désarmer les milices. « Nous continuerons à résister et resterons du côté de l’imam Moussa Sadr, lui qui a dit que le Liban ne peut sourire si son Sud souffre », a-t-il insisté.

De nombreux partis ont également réagi. Le chef du courant des Marada allié du Hezbollah, Sleiman Frangié, a écrit sur son compte X, s'adressant directement à l'imam disparu, que « plus que jamais, nous invoquons ta pensée et ta foi en l’unité du Liban comme patrie définitive pour tous ses enfants. »

Dans un communiqué, le Parti socialiste progressiste (PSP) a rappelé que l’imam Sadr est « le champion de l’égalité sociale, de l’unité nationale et du dialogue entre les religions et les confessions », rappelant sa réflexion sur le fait que « la pluralité religieuse est une bénédiction non une malédiction ».

Pour la même occasion, le mufti jaafarite Ahmad Kabalan, proche du Hezbollah, a martelé que « personne n’a jamais éteint le feu de la guerre civile ni combattu la barbarie israélienne comme l’imam Moussa Sadr, dont le seul souci était la souveraineté du Liban et la coexistence islamo-chrétienne ». Plaidant pour un maintien du binôme armée-résistance, cheikh Kabalan a dit « s’attendre à un grand mouvement politique qui restaurerait les priorités libanaises loin du chantage, de la discorde et des menaces ».

Au cours d’une cérémonie organisée par le mouvement Amal à l’occasion de la commémoration annuelle de la disparition de Moussa Sadr et de ses compagnons, le mufti de Tyr Hassan Abdallah a insisté sur les efforts de l’imam disparu « en faveur d’une annulation du confessionnalisme politique en vue de faire triompher la nation et les générations futures », estimant que « le Liban n’est pas une étape temporaire guidée par les intérêts, mais une patrie définitive pour tous ses fils ».

L’ancien directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, a écrit sur les réseaux sociaux que Moussa Sadr est « plus présent que jamais ». « Tu restes la boussole qui montre la bonne direction », a-t-il poursuivi, rappelant le souci du fondateur d’Amal de préserver l’unité nationale en tant qu’ « arme dirigée contre les dangers et les défis ».



