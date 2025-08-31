« Ceinture de feu » israélienne sur les hauteurs de Nabatiyé au Liban-Sud | Direct

Le Hamas a confirmé samedi la mort de son chef militaire à Gaza, Mohammad Sinouar, quelques mois après qu’Israël avait annoncé l’avoir tué lors d’une frappe en mai.

Sans donner de détails sur les circonstances de sa mort, le Hamas a publié des photos de Mohammar Sinouar aux côtés d’autres dirigeants du mouvement, les qualifiant de « martyrs ».

Mohammad Sinouar était le frère cadet de Yahya Sinouar, chef du mouvement, qui avait co-organisé l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël et avait été tué un an plus tard au combat. Après la mort de son frère, Mohammad avait accédé aux plus hautes fonctions du groupe. Il avait été visé en mai par une frappe israélienne contre l’hôpital européen de Khan Younès. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, cette attaque avait fait au moins 16 morts et 70 blessés.

Sa mort confirmée laisserait désormais son proche associé, Ezzeddine Haddad, actuel responsable des opérations dans le nord de Gaza, à la tête de la branche armée du Hamas dans l’ensemble de l’enclave.