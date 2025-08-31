Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Direct Moyen-Orient

« Ceinture de feu » israélienne sur les hauteurs de Nabatiyé au Liban-Sud | Direct

L'OLJ / le 31 août 2025 à 11h23

Ce qu’il faut retenir

Deux vagues de bombardements ont eu lieu depuis 7h30 du matin sur la région de Nabatiyé, située au nord du Litani.

Dans la nuit, un drone israélien avait déjà frappé Aïta el-Chaab, le long de la frontière, sans faire de victimes.

Des frappes meurtrières samedi sur Gaza-ville auraient visé le porte-parole des brigades armées du Hamas, « Abou Obeida ».

11:23 heure de Beyrouth

Un drone israélien a lancé une bombe sonore près du cimetière du village de Ramiyé, caza de Bint Jbeil, selon notre correspondant

09:57 heure de Beyrouth

Selon les correspondants d'al-Jazeera dans la bande de Gaza, l'armée israélienne mène de nombreuses frappes sur l'enclave depuis l'aube. Des bombardements ont notamment visé Khan Younès et Rafah, dans le sud, des tentes de déplacés dans le centre, et la ville de Deir el-Balah, ainsi que Gaza-ville, faisant des morts et des blessés.

09:51 heure de Beyrouth

Le Hamas a confirmé samedi la mort de son chef militaire à Gaza, Mohammad Sinouar, quelques mois après qu’Israël avait annoncé l’avoir tué lors d’une frappe en mai.

Sans donner de détails sur les circonstances de sa mort, le Hamas a publié des photos de Mohammar Sinouar aux côtés d’autres dirigeants du mouvement, les qualifiant de « martyrs ».

Mohammad Sinouar était le frère cadet de Yahya Sinouar, chef du mouvement, qui avait co-organisé l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël et avait été tué un an plus tard au combat. Après la mort de son frère, Mohammad avait accédé aux plus hautes fonctions du groupe. Il avait été visé en mai par une frappe israélienne contre l’hôpital européen de Khan Younès. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, cette attaque avait fait au moins 16 morts et 70 blessés.

Sa mort confirmée laisserait désormais son proche associé, Ezzeddine Haddad, actuel responsable des opérations dans le nord de Gaza, à la tête de la branche armée du Hamas dans l’ensemble de l’enclave.

09:46 heure de Beyrouth

Le porte-parole de la branche armée du Hamas aurait été éliminé dans une frappe israélienne sur Gaza-ville

Alors que les forces de sécurité et l'armée israéliennes avaient affirmé avoir ciblé hier, dans une des nombreuses frappes menées sur Gaza-ville, le porte-parole de la branche armée du Hamas « Abou Obeida », une source palestinienne a affirmé à la chaîne al-Arabiya que ce responsable a été tué dans le bombardement.

Le raid avait eu lieu dans le quartier de Rimal.

Selon une source militaire au Haaretz, les conséquences de cette frappe sont toujours « en cours d’examen »

Des sources médicales à Gaza ont, elles, rapporté que cinq Palestiniens ont été tués dans ce bombardement, qui a touché les deux étages inférieurs d’un immeuble résidentiel.

09:35 heure de Beyrouth

Dans la matinée, des tracts de propagande ont été lancés par l’armée israélienne sur Aïta al-Chaab, selon notre correspondant. Ces feuillets menacent toute personne qui « mènent des travaux de reconstruction pour le Hezbollah » et comporte une photo de Mohammad Kassem, un membre du Hezbollah tué dans le village le 22 août, par une frappe israélienne de drone.

09:26 heure de Beyrouth

Photo obtenue par notre correspondant Mountasser Abdallah

Selon des habitants, cités par notre correspondant, un missile est tombé sans exploser sur la route dite de Darb el-Qamar à Meyfdoun, près de Nabatiyé. Il se trouve toujours sur place, planté dans la route, et les autorités évaluent la situation pour prendre les mesures nécessaires.

Des riverains font également état de petites déflagration entendues après les raids sur les collines de Ali Taher

09:18 heure de Beyrouth

Ces frappes ont été menées par Israël alors que le gouvernement doit se pencher vendredi sur un plan de l'armée libanaise visant à récupérer le monopole des armes aux mains de l'État, et qui doit donc désarmer le Hezbollah. Le gouvernement s'est engagé à ce que ce plan soit mis en œuvre avant la fin de l'année.

09:04 heure de Beyrouth

L’armée israélienne a revendiqué ces bombardements et dit avoir visé « des infrastructures militaires souterraines appartenant au Hezbollah » dans la région de Chakif. Le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, a indiqué sur X qu'une « activité militaire avait été détectée » dans ces tunnels.

08:57 heure de Beyrouth

À l'aube, un drone de l'armée israélienne avait mené une frappe sur une maison à Aïta el-Chaab, dans le caza de Bint Jbeil, le long de la frontière, sans faire de victimes.

08:56 heure de Beyrouth

Aucune information n'était immédiatement disponible concernant le bilan de ces bombardements.

08:54 heure de Beyrouth

Entre 7h30 et près de 9h, l'armée israélienne a mené une série de douze bombardements sur les hauteurs de la région de Nabatiyé, une ville située au nord du Litani, selon les informations de sources locales de notre correspondant Mountasser Abdallah.

Une première « ceinture de feu » israélienne, à 7h30, a visé les collines dites de « Ali Taher » en face de Nabatiyé, avec dix frappes israéliennes utilisant, selon des habitants, des missiles à forte puissance explosives et les maisons de la région ont tremblé sous le choc des détonations. Des éclats et des pierres provenant provenant des collines bombardées sont tombés sur la route reliant Kfartebnit à Khardali.

Peu avant 9h, deux autres frappes, menées avec des drones, ont visé les mêmes collines.

08:48 heure de Beyrouth

Bonjour et bienvenue sur notre couverture de la situation au Proche-Orient, et surtout à Gaza, où l'armée israélienne poursuit son offensive sanglante et veut occuper Gaza-ville. Nous vous rapporterons également la situation au Liban-Sud, visé quotidiennement par des bombardements israéliens malgré la trêve, ainsi qu'en Syrie et en Iran.


Ce qu’il faut retenir

Deux vagues de bombardements ont eu lieu depuis 7h30 du matin sur la région de Nabatiyé, située au nord du Litani.

Dans la nuit, un drone israélien avait déjà frappé Aïta el-Chaab, le long de la frontière, sans faire de victimes.

Des frappes meurtrières samedi sur Gaza-ville auraient visé le porte-parole des brigades armées du Hamas, « Abou Obeida ».

commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut