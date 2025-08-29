Rodolphe Haykal assure que l’armée réussira sa mission « en tenant compte du maintien de la paix civile »

Le commandant en chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a affirmé vendredi, au siège de la troupe à Yarzé, que les forces armées libanaises s'apprêtent à « une phase délicate au cours de laquelle elles devront accomplir des missions sensibles », mais qu'elles les accompliront « en tenant compte du maintien de la paix civile et de la stabilité intérieure », en référence au processus de désarmement des milices, dont le Hezbollah, ainsi que celles qui occupent les camps palestiniens.

L'officier supérieur s'exprimait lors d'une réunion exceptionnelle des membres de l’état-major et d’autres officiers, selon un communiqué rapporté par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle),

« Nous avons consenti de lourds sacrifices et donné des martyrs dans l’accomplissement de notre devoir national, et rien ne nous détournera de notre engagement à assumer nos responsabilités dans toutes les régions et le long des frontières », a-t-il ajouté. L'armée a perdu plusieurs soldats au Liban-Sud depuis le cessez-le-feu conclu fin novembre entre Israël et le Hezbollah. Jeudi, deux soldats ont été tués par une explosion alors qu'ils intervenaient sur un drone israélien qui s'était écrasé après une attaque. Debut août, L'armée libanaise a annoncé la mort de six de ses soldats dans une explosion survenue lors d'une opération de déminage dans un « dépôt d'armes » du sud du Liban, appartenant au parti chiite.

Concernant la situation à la frontière avec la Syrie, le commandement en chef de l’armée a assuré que « les communications nécessaires ont eu lieu avec les autorités syriennes sur le contrôle des frontières nord et est, dans l’intérêt commun ».

L’armée libanaise doit présenter la semaine prochaine un plan pour désarmer le Hezbollah d’ici la fin de l’année, conformément à la décision prise le 5 août 2025 par le Conseil des ministres, qui reprend les points essentiels d’une proposition américaine visant à pérenniser le cessez-le-feu.

Le Hezbollah a jusqu’ici refusé de rendre les armes, avant qu’Israël ne se retire de plusieurs points stratégiques que son armée occupe encore au Liban-Sud et cesse ses frappes quasi quotidiennes sur le territoire libanais. Le parti, dont la position est fermement soutenue par son parrain iranien, a haussé le ton au point de brandir une menace voilée de guerre civile.