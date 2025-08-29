Horreur et consternation !

Récemment, je suis allé au cinéma. Déjà que j’y vais très peu, mais on ne refuse rien à un ami venant de l’étranger.

Le film choisi, un américain d’action qui est censé faire rire, nous nous installions. Le film commence.

Premier constat : il n’y a plus de traductions en français. Certes, la région ne s’y prête pas. Mais maintenant, même les films, seul espace culturel (pour peu qu’on puisse appeler nos salles noires comme cela), ont éliminé la langue de Molière, abolissant ainsi les derniers soubresauts d’une francophonie délaissée dans les quartiers anglicisants de Beyrouth.

Pourtant, ironie du sort, le cinéma est situé à quelques mètres de l’un des lycées les plus emblématiques de la capitale, détenue, à ma connaissance, par l’Alliance française ou, du moins, sous sa régence.

Certes, la qualité des traductions avait toujours été médiocre et, en arabe, elle n’a pas évolué. Mais telle n’est pas la question. Encore une victoire de l’anglais ! Heureusement qu’il y avait Pamela Anderson pour éradiquer le cafard qui me prenait ! Comme quoi, elle peut avoir encore quelques côtés positifs après Alerte à Malibu (Baywatch pour ceux qui ne suivent pas France 2).

Deuxième constat qui explique le premier d’ailleurs : le portier, lui-même, ne parle qu’anglais, des fois qu’il serait né dans le Yorkshire et que nous ne le savions pas. Mais bon, tout est possible de nos jours ! Le doute cependant persiste… Quant au public, aussi anglophone qu’un agriculteur du Sishuan au moment de la récolte de soja. De vrais Américains de la banlieue ou de certains quartiers adjacents qui ne déméritent pas en charme et en joie de vivre et, malheureusement, trop peu cités dans les guides touristiques.

38 % de francophones au Liban, soit presque 20 % de moins qu’en 2000. Autant dire qu’en 2030, on demandera notre adhésion au Commonwealth, qu’on nous mette sous la houlette du prince William (Je n’anticipe pas sur le roi. Que Dieu lui prête longue vie ! Mais à bientôt 80 ans …) et qu’on chante God Save the king, hymne qui, par ailleurs, était une chanson française à la base si on lit son histoire.

Adieu donc la femme qui demandait en 2020 au président Macron de nous prendre sous son aile et que les plus grands patriotes ont traité de folle ! Qui se souviendrait encore d’elle ? Mais voilà, les faits sont là !

J’ai appris, par ailleurs, qu’une grande association humanitaire a littéralement éliminé la langue française pour la région vu qu’elle n’est pas trop utilisée. Par conséquent, la plupart de ses filiales francophones au Liban ont dû se jeter, probablement, sur l’anglais ou l’arabe (information à vérifier). C’est défendable. Je l’admets. Mais le Liban est, malgré tout, le seul pays francophone du Moyen-Orient et c’est dommage qu’à l’international, on ne le reconnaisse plus comme tel. L’anglais est la langue des affaires peut-être mais pourquoi devrait-elle être la langue de la vie courante aussi ?

Les radios françaises sont en train de disparaître au profit de nouvelles têtes d’affiche qui braillent les mêmes paroles en arabe alors qu’au Qatar, la femme de l’émir a mis en place, depuis plusieurs années, une radio francophone car elle aime cette langue. Pourtant, le Qatar est un pays purement anglophone et la communauté qui parle français ne doit pas être énorme.

La Sorbonne n’aurait pas ouvert à Abou Dhabi s’il n’y avait pas cette richesse et cette culture. Idem pour le Louvre.

Chez nous, tout tombe dans l’oubli par esprit de simplicité. Car les jeunes, voire leurs parents, ne cherchent plus à se casser un peu les méninges dans la conjugaison ou dans les locutions adverbiales et vont directement vers une langue à la facilité douteuse. D’ailleurs, c’est reléguer l’anglais à une langue populeuse et oublier tous les grands auteurs qui en ont fait la richesse. Surtout quand on voit comment on la parle au Liban. Nous sommes très loin du five o’clock tea de sa majesté. Avec tout le respect que j’ai pour les uns et les autres.

Bref, oui, je suis francophone et je le revendique et le revendiquerai toujours haut et fort ! Tant pis si le français est considéré une langue chic et pour snobs ! Tant pis pour ceux qui le prétendent de ne pas avoir le courage de leur paresse d’apprentissage d’une telle langue !

Certains diront : contents pour lui, qu’il se le garde son français et qu’il se le mette là où on pense (toute vulgarité mise à part bien évidemment !). Je leur rends la politesse en leur disant, gentiment, en anglais FO (le sens est plus fort paraît-il). Comprenne qui voudra ! Ou qui pourra…

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.