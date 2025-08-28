Menu
Dernières Infos - Liban

Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge « une dernière fois » le mandat de la Finul jusqu'en 2027


AFP / le 28 août 2025 à 19h30

Réunion du Conseil de sécurité des Nations unies au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, le 27 août 2025. Photo Angelina Katsanis/Reuters

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de prolonger « une dernière fois » le mandat de la Finul et de programmer son retrait en 2027, un départ réclamé par Israël et les États-Unis.

La résolution adoptée à l'unanimité « décide de prolonger pour une dernière fois le mandat de la Finul (...) jusqu'au 31 décembre 2026 et de commencer une réduction et un retrait ordonnés et sûrs à partir du 31 décembre 2026 et dans un délai d'un an ».

La Finul avait été établie par le Conseil de sécurité en 1978, à la suite de la première offensive terrestre israélienne de grande envergure en territoire libanais.

