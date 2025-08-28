L’intelligence est-elle influencée par l’entourage ?

Le terme d’intelligence est un terme très vaste à définir. Sa définition dépend du domaine d’études et de la perspective du sujet.

Généralement, on définit l’intelligence comme la capacité d’une personne à acquérir et à appliquer des connaissances, à résoudre des problèmes, à comprendre des idées complexes et à résoudre des problèmes mathématiques.

Cette capacité peut se manifester de différentes manières, notamment à travers la pensée logique, la résolution de problèmes, la créativité, la mémoire, la compréhension verbale, la capacité spatiale et bien d’autres aspects cognitifs. Il existe également des théories qui distinguent différents types d’intelligence, tels que l’intelligence émotionnelle, l’intelligence sociale, l’intelligence artistique…

En psychométrie, la notion d’intelligence est étudiée à travers des tests adaptés à l’âge de la personne. Ce type de test est utilisé pour mesurer numériquement le pourcentage du quotient intellectuel (QI).

Cependant, le QI ne capture pas toutes les facettes de l’intelligence et il existe différentes théories et approches pour définir et mesurer l’intelligence en psychométrie. Par exemple, la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner suggère qu’il existe plusieurs types d’intelligence, telles que l’intelligence linguistique, l’intelligence logico-mathématique, l’intelligence spatiale, l’intelligence musicale, l’intelligence interpersonnelle, l’intelligence intrapersonnelle, etc. Cette approche reconnaît la diversité des talents et des compétences intellectuelles chez les individus.

La stimulation cognitive trouve toute sa place avec un environnement encourageant les livres, les jeux éducatifs, les conversations. Des expériences variées peuvent favoriser le développement de l’intelligence chez les individus, en les exposant à de nouvelles idées, concepts et problèmes à résoudre.

Le soutien et l’encouragement des parents et de la famille peuvent jouer un rôle important dans le développement de l’intelligence chez les enfants. Des interactions positives, des discussions enrichissantes et un soutien émotionnel contribuent à stimuler le développement cognitif. Des études ont montré que la malnutrition et les problèmes de santé non traités peuvent avoir un impact négatif sur le développement cognitif des enfants.

De même, l’influence de l’environnement sur l’intelligence varie d’une personne à l’autre et interagit souvent avec des facteurs génétiques et biologiques pour façonner le développement cognitif.

En outre, l’environnement peut continuer à influencer l’intelligence tout au long de la vie, avec des opportunités d’apprentissage et d’enrichissement qui peuvent avoir un impact positif sur les capacités intellectuelles de l’individu. En effet, les notions intellectuelles peuvent être influencées par l’entourage ou héritées.

