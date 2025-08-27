L'ex-ministre Bouchikian poursuivi pour corruption et enrichissement illicite

Le procureur général près la cour d’appel du Mont-Liban, Sami Sader, a engagé mercredi des poursuites à l'encontre de M. Georges Bouchikian, qui faisait partie du précédent cabinet de Nagib Mikati, pour corruption et enrichissement illicite, rapporte l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). L'immunité parlementaire de l'ancien ministre, également député, avait été levée par la Chambre le 23 juillet dernier.

Le juge Sader a lancé ces poursuites après avoir reçu de la part du procureur général près la cour de cassation, Jamal Hajjar, le dossier comportant toutes les enquêtes préliminaires menées avec M. Bouchikian, qui avait quitté le Liban pour le Canada début juillet. Selon l'Ani, M. Hajjar a retardé toute décision dans cette affaire à la demande de l'avocat du député du Tachnag, qui avait informé le procureur de la volonté de son client de rentrer au Liban et comparaître devant la justice, ce qu'il n'a toujours pas fait.

M. Bouchikian et son ministère « sont accusés d’avoir exigé de l’argent à des industriels en échange de l’octroi de licences d’exploitation ». Le 1er juillet, le procureur général avait entendu l'ex-ministre.

Georges Bouchikian est le deuxième ministre du gouvernement Mikati à faire l'objet d'une procédure judiciaire dans une affaire de corruption. Son ancien collègue au ministère de l'Économie, Amine Salam, est en détention, avec plusieurs autres officiels, dans une affaire de pots-de-vin.