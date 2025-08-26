Monopole des armes : les députés aounistes espèrent que l'armée bénéficiera de la couverture politique nécessaire

Le groupe parlementaire du Courant patriotique libre (CPL) a tenu sa réunion hebdomadaire lundi au cours de laquelle il a réaffirmé que l’armée « est le garant de l’unité du Liban et de la paix civile ». « Les autorités ont confié à l’armée la responsabilité importante d’élaborer un plan pour le monopole des armes, aussi nous espérons qu’elles lui donneront la couverture politique nécessaire », rapporte le communiqué du CPL.

Les députés aounistes ont en outre relevé « les informations récurrentes dans les médias sur un report des élections législatives (prévues durant le printemps 2026, ndlr) ». « Notre groupe affirme que conformément à ses valeurs et ses constantes, il insiste pour que ces élections se tiennent dans les délais constitutionnels, et rejettent toute prorogation du mandat de l’actuelle chambre des députés », poursuit le texte.

Enfin, le CPL accueille favorablement la « révision critique » effectuée par le président syrien Ahmad el-Chareh, dans ses derniers propos sur le Liban. Il recommande que les relations entre les deux pays se limitent aux canaux officiels, qu’elles soient fondées sur un principe d’égalité, et qu’elles apportent une réponse favorable au dossier des réfugiés. Le président syrien avait déclaré entre autres vouloir une relation d’État à État avec le Liban.