L’armée met la main sur un laboratoire de production de stupéfiants à Bodaï

L’armée libanaise a annoncé mardi avoir découvert « un laboratoire de fabrication de stupéfiants ainsi qu’une importante quantité de matières premières destinées à leur production » au cours d’une perquisition à Bodaï, dans la région de Baalbeck.

La perquisition a été menée au domicile de personnes recherchées par une unité de l’armée, appuyée par une patrouille des renseignements, a précisé l’institution militaire. Cette opération s’inscrit « dans le cadre de la lutte contre la drogue et de la traque des réseaux criminels impliqués dans son trafic et sa distribution ». Les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes. L’armée a ajouté que l’enquête se poursuit afin d’arrêter les membres du réseau.

L'armée avait annoncé la semaine dernière la destruction d'un champs de cannabis dans la région de Baalbeck.







