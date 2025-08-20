Menu
Dernières Infos - Drogue

L’armée annonce la destruction de champs de cannabis dans la région de Baalbeck


le 20 août 2025 à 16h56

L'armée annonce la destruction de champs de cannabis dans la région de Baalbeck

Un soldat libanais détruisant les cultures de cannabis dans le village de Zarazir, à Baalbeck, le 20 août 2025. Photo tirée du compte X @LebarmyOfficial

Le commandement de l’armée libanaise a annoncé mercredi, dans un communiqué publié sur son compte X, « qu’une unité de l’armée, accompagnée par une patrouille de la direction des services de renseignements, a détruit 7 dounoums (environ 7 000 mètres carrés) de plantations de cannabis dans le village de Zarazir, région de Baalbeck ». L’armée place cette action « dans le cadre de sa campagne pour lutter contre le trafic de drogue ».

Par ailleurs, dans le même communiqué, l’armée précise qu’une de ses unités, également accompagnée par les SR, « a perquisitionné des domiciles de personnes recherchées dans le quartier de Charawné à Baalbeck, y saisissant des équipements pour la production de Captagon (drogue de synthèse), ainsi qu'une quantité de cannabis.

Le commandement de l’armée précise qu’au cours de cette perquisition « la patrouille a été la cible de coups de feu tirés par les individus recherchés en question, et qu’elle a répondu par des tirs, sans qu’il n’y ait des victimes » d’un côté comme de l’autre. Le texte précise que « la marchandise saisie a été remise à la justice, et l’enquête se poursuit pour l’arrestation des tireurs ».

Il n’est pas rare que l’armée effectue des descentes dans ce quartier, véritable repère de narcotrafiquants. Le 6 août dernier, l’un de ces narcotrafiquants les plus célèbres, dit « Abou Sallé », avait été tué par l’armée, ainsi que deux de ses collaborateurs.   

